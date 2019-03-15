Предсказана преждевременная гибель человечества

250 ученых и специалистов из 70 стран мира подготовили доклад, согласно которому в будущем число смертей, спровоцированных последствиями глобального потепления, загрязнения пресной воды, а также устойчивостью бактерий к противомикробным препаратам, увеличится многократно.

Негативной статистике поспособствует снижение фертильности мужчин и женщин по причине факторов, которые вызывают эндокринные нарушения и расстройства развития нервной системы у детей.

По данным из отчетов ООН, трагедия коснется Азии, Ближнего Востока и Африки, где, по прогнозам, миллионы людей погибнут преждевременно.

Усугубляет ситуацию ее фактическая необратимость: температура в Арктике продолжит расти вне зависимости от выполнения целей Парижского соглашения вплоть до таяния льдов и повышения уровня моря. Информация приведена на сайте ООН.