Аквалангист отделался поцелуем при встрече с акулой

В городе Кейптаун (ЮАР) аквалангист столкнулся с большой голубой акулой. На ролик, опубликованный в Instagram, обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах океанолог Кевин Шмидт (Kevin Schmidt) находится под водой в гидрокостюме и наблюдает за приближающейся к нему акулой. Хищник подплывает в лицу мужчины и якобы «целует» его, касаясь защитной маски. Затем морское животное проплывает над головой Шмидта и слегка задевает его кончиком хвоста. На последних секундах видео аквалангист смотрит в камеру и в знак удивления разводит руками.

«Акулы очень любознательные, они все норовят потрогать и ощутить, используя электрорецепторы по краям их пасти. Здесь нет никакой агрессии, и, когда ты осознаешь это, ты можешь заслужить небольшой поцелуй», — написал автор ролика, фотограф Стив Вудс (Steve Woods).