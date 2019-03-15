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Аквалангист отделался поцелуем при встрече с акулой 

Lenta.ru 2 часа назад
В городе Кейптаун (ЮАР) аквалангист столкнулся с большой голубой акулой. На ролик, опубликованный в Instagram, обратил внимание таблоид Daily Mail.
На кадрах океанолог Кевин Шмидт (Kevin Schmidt) находится под водой в гидрокостюме и наблюдает за приближающейся к нему акулой. Хищник подплывает в лицу мужчины и якобы «целует» его, касаясь защитной маски. Затем морское животное проплывает над головой Шмидта и слегка задевает его кончиком хвоста. На последних секундах видео аквалангист смотрит в камеру и в знак удивления разводит руками.
«Акулы очень любознательные, они все норовят потрогать и ощутить, используя электрорецепторы по краям их пасти. Здесь нет никакой агрессии, и, когда ты осознаешь это, ты можешь заслужить небольшой поцелуй», — написал автор ролика, фотограф Стив Вудс (Steve Woods).
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