Ученые предсказали гибель человечества

Более 250 ученых и экспертов из 70 стран опубликовали доклад, где подробно объяснили, почему в будущем число смертей в разы увеличится. По их мнению, на это сильно повлияет последствия глобального потепления, загрязнения воды, а также устойчивость бактерий к противомикробным препаратам.

Также негативно влияет на статистику и снижение фертильности мужчин и женщин — способность организма производить потомство. На это в частности влияет эндокринные нарушения и расстройства развития нервной системы у детей.

ПРедполагается, что больше всего в это может коснуться Азии, Ближнего Востока и Африки. По прогнозам ученых, миллионы человек в этих зонах погибнуть преждевременно. Информация приведена на сайте ООН.