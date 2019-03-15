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Ученые предсказали гибель человечества 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Более 250 ученых и экспертов из 70 стран опубликовали доклад, где подробно объяснили, почему в будущем число смертей в разы увеличится. По их мнению, на это сильно повлияет последствия глобального потепления, загрязнения воды, а также устойчивость бактерий к противомикробным препаратам.
Также негативно влияет на статистику и снижение фертильности мужчин и женщин — способность организма производить потомство. На это в частности влияет эндокринные нарушения и расстройства развития нервной системы у детей.
ПРедполагается, что больше всего в это может коснуться Азии, Ближнего Востока и Африки. По прогнозам ученых, миллионы человек в этих зонах погибнуть преждевременно. Информация приведена на сайте ООН.
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