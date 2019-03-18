Парень фотографируется на высоте без страховки

Молодежь любит удивлять мир неординарными поступками. Мода на руфинг — лазанье по высотным зданиям — привлекает все больше и больше горячих сорвиголов. Этот смельчак решил пойти еще дальше и демонстрирует свою храбрость, свисая с выступов зданий на высоте более 200 метров.

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Куда забирается отчаянный парень и зачем он это делает, узнайте из нашего материала. Элвис Богданов (Elvis Bogdanov) с гордостью говорит, что его хобби — самое экстремальное в мире. Недавно смельчак залез на высоту 40-го этажа одной из башен здания в Стратфорде. Высота, на которой висит юноша,

составляет 230 метров. 20-летний Элвис — модель из Шотландии.

@ascendity

Парень демонстрирует стойку на руках на уступе 40-этажного здания.

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Он копирует Человека-Паука, карабкаясь по зданиям на смертельно опасной высоте. Молодого человека раззадоривает внимание к нему общественности.

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Элвис говорит, что высота — его страсть. Он считает свое хобби не более опасным, чем выпивка. Но юноша уверен, что более экстремального увлечения нет ни у кого в мире.

@ascendity

Бесстрашие, соединенное с безрассудством, толкает человека на край пропасти. Одна фотография на смертельно опасной высоте может стоить жизни. От известности до небытия — одно неверное движение. Стоит ли такая слава жизни человека?