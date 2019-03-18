Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парень фотографируется на высоте без страховки 

BigPicture.ru 2 часа назад
Фото: bigpicture
Молодежь любит удивлять мир неординарными поступками. Мода на руфинг — лазанье по высотным зданиям — привлекает все больше и больше горячих сорвиголов. Этот смельчак решил пойти еще дальше и демонстрирует свою храбрость, свисая с выступов зданий на высоте более 200 метров.
bigpicture
Куда забирается отчаянный парень и зачем он это делает, узнайте из нашего материала. Элвис Богданов (Elvis Bogdanov) с гордостью говорит, что его хобби — самое экстремальное в мире. Недавно смельчак залез на высоту 40-го этажа одной из башен здания в Стратфорде. Высота, на которой висит юноша,
составляет 230 метров. 20-летний Элвис — модель из Шотландии.
@ascendity
Парень демонстрирует стойку на руках на уступе 40-этажного здания.
bigpicture
Он копирует Человека-Паука, карабкаясь по зданиям на смертельно опасной высоте. Молодого человека раззадоривает внимание к нему общественности.
bigpicture
Элвис говорит, что высота — его страсть. Он считает свое хобби не более опасным, чем выпивка. Но юноша уверен, что более экстремального увлечения нет ни у кого в мире.
@ascendity
Бесстрашие, соединенное с безрассудством, толкает человека на край пропасти. Одна фотография на смертельно опасной высоте может стоить жизни. От известности до небытия — одно неверное движение. Стоит ли такая слава жизни человека?
bigpicture
BigPicture.ru: последние новости
Плавучая тюрьма: признания белоруски о работе на круизном лайнере 10 современных общин со всего мира, которые живут под землей Эротические фото Третьего рейха
Комментарии30
Люди
Читайте также
Видео
Школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами
Безумный мир
Как появились «Врата ада» в Туркменистане
Места
Как политики выглядели в молодости
Люди
В Сети решают задачку для китайских школьников
Истории
Потерявший управление дрон расколотил дверь
Вещи
Соцсети охватила лихорадка «треугольных танцев»
Безумный мир
Пилот лайнера довел пассажира до слез
Люди
Мужчина сломал лед на реке ради собаки
Люди
Женщина бросилась спасать кур без одежды
Люди Безумный мир
Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение