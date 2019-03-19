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Раскрыты источник и цена интимных снимков самого богатого человека в мире 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники американского издания National Enquirer выкупили личную переписку основателя Amazon Джеффа Безоса за 200 тысяч долларов (почти 13 миллионов рублей). Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников, компромат продал брат возлюбленной Безоса по имени Майкл Санчес. Он предоставил компании-издателю American Media переписки Безоса с Лорен Санчес и их личные снимки.
Сам Майкл Санчес никак не комментирует данные о своем участии в продаже данных и их публикации.
Ранее Безос заявил, что таблоид National Enquirer угрожал обнародовать его интимные фото и переписку. В качестве доказательства миллиардер привел сообщения адвоката компании American Media. Представители организации требовали прекратить расследование, касающееся предыдущей публикации.
Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с журналисткой Лорен Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе с женой Маккензи. Тогда богатейший человек в мире решил, что этот скандал произошел по политическим мотивам. Он инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media.
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Комментарии
Люди , Джефф Безос , Майкл Санчес , Amazon
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