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Что ждало бы Россию в случае победы Наполеона 

Ридус 5 часов назад
Фото: Ридус
Что случилось бы с нашей страной, если бы в 1941 г. гитлеровцы склонили бы чашу весов войны в свою сторону, хорошо известно.
Целые народы, а также 30 миллионов славян, согласно чудовищному плану «Ост», были бы уничтожены сразу. Остальных ждало изгнание, положение изгоев и рабский труд. И никаких шансов вновь обрести свободу.
О том, что случилось бы с Россией, если бы в 1812 г. Наполеон сумел взять не только Москву, но и Петербург, разгромив при этом русскую армию — доподлинно неизвестно.
Но некое представление об этом дает поведение наполеоновских войск на временно оккупированной ими территории России. Для описания творившегося там достаточно двух слов — массовое мародерство.

Разграбление

Считается, что основная задача Наполеона в России была весьма ограниченной — заставить российского императора присоединиться к антибританскому союзу и блокаде Соединенного Королевства. Но в таком случае ему не нужно было бы отправлять в поход ту огромную «Великую армию», которая по его приказу перешла Неман в июне 1812 г. Не стал бы он и продвигаться так далеко по российской территории и тем более брать и сжигать Москву. Но, как мы знаем, все это он проделал.
При этом он еще и цинично обвинил в сожжении древней столицы самих россиян, назвав это проявлением «варварства», против которого якобы и выступила некая общая «европейская идея». Парадоксально, но его агрессивные идеи потом почти точно повторил Адольф Гитлер. Равно как и утверждения о «диких методах» партизанской борьбы против этих общеевропейских оккупантов.
Но ведь защита отечества — это дело не только армии, но и всего народа. И было бы удивительно, если бы было как-то иначе. Скрыть масштаб грабежей и мародерства было невозможно. Разумеется, в ответ наполеоновские погромщики столкнулись с воспетой Л. Н. Толстым «дубиной народной войны»
Особенно возмутило набожные в ту эпоху крестьянские массы то, как захватчики обошлись с православными храмами. Украшения на иконах и церковная утварь стали излюбленной добычей мародеров «Великой армии».
Нет сомнения, что ровно такой же погром, как в Москве и Смоленске, ждал бы и другие российские города, если бы не гениальный маневр М. И. Кутузова, заставившего наполеоновцев сначала отступить от Москвы, а потом, теряя по дороге наворованные сокровища, в буквально смысле бежать за Березину.
То, что ему, как потом и Гитлеру, категорически не понравилось партизанское движение, широко развернутое на его коммуникациях, вполне понятно и объяснимо. Именно партизаны что в 1812 г., что в 1941—1943 гг. обеспечили победу России и СССР.
Ни гитлеровские оккупанты, ни наполеоновские, так и не придумали противоядия против партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных подразделений. Они быстро перемещались по тылам захватчиков, нанося точечные, но разящие удары.

Экономическое разорение

Редкий завоеватель, исключая разве что неадекватного Гитлера, не пытался заигрывать с завоевываемыми. Не был исключением и Наполеон.
Возможно, даже, что он и не особо не кривил душой, обещая униженным и оскорбленным освобождение, но, столкнувшись с сопротивлением всех слоев и прослоек тогдашнего российского общества, быстро оставил эту затею. И в самом деле, зачем ему были нужны все эти фантазии с отменой крепостничества, если не для раскола морально-политического единства народов России?
Никакой экономической помощи беднейшей части россиян, несмотря на всю свою хитрость, Наполеон не оказал. А вот реквизиции и откровенный грабеж его войска, представляющие «цивилизованную Европу», устроили не моргнув глазом.
Впрочем, наполеоновцам и без этих злоупотреблений ничего не светило в России. Они рассчитывали, что смогут обмануть малограмотных селян — и просчитались. Простые русские Герасимы Курины и Василисы Кожины быстро раскусили коварную тактику — и погнали оккупантов восвояси.
Можно представить удивление не привыкших к такому отношению к себе солдат и офицеров «Великой армии». Поэтому они, как и гитлеровцы, быстро сняли маску «освободителей» и показали, что цель их — разгром и разорение России. Захваченные области они превратили в выжженную пустыню.
Ставка на малограмотность низов и преклонение перед всем французским оказалась напрасной. Именно это предопределило поражение, безусловно, талантливого, но так и не понявшего загадочную русскую душу Наполеона.
И все заигрывания на деле оказались не более чем камуфляжем для массовых грабежей и репрессий в отношении россиян вне зависимости от их сословной принадлежности.

Раздел на удельные княжества

Велика вероятность, что Бонапарта устроило бы отделение Польши от Российской империи, но совершенно очевидно также и то что этим в случае его победы, дело бы ни ограничилось.
В действительности Наполеон не собирался оставлять Россию единой и неделимой. Конечно, он мог сохранить ее целостность, но только на то время, пока требовались континентальная блокада Британской империи и возможный совместный поход в Индию. Потом наверняка были бы подписаны некие соглашения между Великой, Белой и Малой Россиями о прекращении существования Российской империи как геополитической реальности. При этом Финляндия и прибалтийские государства отделились бы наверняка еще ранее.
Шведское Королевство и Османская империя тоже нашли бы чем поживиться, пользуясь случаем. С ними Россия тогда только-только завершила очередные войны, позволившие ей закрепиться у ворот стратегически важных Балкан, а также отвести угрозу от Санкт-Петербурга.
Вряд ли кто будет спорить с тем, что мощная Россия была препятствием на пути Бонапарта к мировому господству.
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