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Мужчина много лет живет со спектрофобией 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @talkingcl
40-летний британец Стивен Джиллатт уже долгое время живет с боязнью зеркал — спектрофобией. Этот страх начался у мужчины 4 года назад, когда у него случился психический срыв. В частности, он боится больше не зеркал, а своего отражения в них. Стивен месяцами не смотрит в зеркало, потому что не может смотреть на свое лицо.
Стивен признался, что утренние сборы ему даются нелегко: «Я редко пользуюсь зеркалом, даже когда мне надо поправить прическу. У меня короткие волосы, поэтому они не требуют много внимания. Я всего лишь пользуюсь воском для волос, на ощупь. Вот и все». Также он добавил, что редко догадывается, как он выглядит перед выходом на улицу: «Я просто одеваюсь и спрашиваю жену или старшую дочь — они обе честны со мной!»
Мужчина признался, что больше всего его пугает в отражении: "Когда я смотрю в зеркало, я вижу неудачливого, эмоционально уродливого человека. Я вижу свои неудачи как сын, муж, отец, брат и друг. Мои недостатки. Как я обижал людей, как подводил их. И как я ненавижу других и ненавижу себя за все это”.
Фобия Стивена также связано со страхом смерти. Он говорит, что, глядя в зеркало, начинает паниковать, что в конце концов он исчезнет. «У меня много навязчивых, неконтролируемых мыслей, и когда я смотрю в зеркало, они срабатывают», — поделился мужчина.
Британец много раз пробовал справиться со своим страхом: «Проблема исходит из глубоко укоренившегося чувства низкой самооценки и самоуважения. И, в какой-то степени, из-за отвращения к себе».
За 4 года мужчина насколько привык не пользоваться зеркалами, что он медленно начинает забывать про фобию: «Я не уверен, что когда-нибудь снова буду пользоваться зеркалами. Вы учитесь жить без чего-то и чем больше вы это делаете, тем легче становится.»
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