Стюардесса: вся правда о самой романтичной профессии

Девушки в красной форме будоражат фантазию не одного миллиона мужчин. Однако WomanHit.ru выяснил, что скрывается за красивой улыбкой «воздушного ангела».

Большинство из нас летает на самолете раз в несколько лет, и, уж конечно, нам знакомы эти волшебные девушки-бортпроводницы. Миллионы девчонок мечтают об этой работе, не подозревая, какие неприятности она может принести.

Простои и отмены рейсов не оплачиваются

Бортпроводникам оплачивают только «часы в небе». Разнос вещей по багажным полкам и все, что приходится делать в предполетное время, никак не отражается на зарплате. Объясняем проще: как только самолет отъезжает от ворот, начинается отсчет рабочего времени. Любые задержки, отмены рейсов и другие непредвиденные ситуации представляют столько же неудобств для бортпроводников, сколько и для пассажиров.

Однако по прибытии в аэропорт воздушному экипажу начисляют несколько долларов командировочных. Немного, но хоть что-то.

Работа очень сложная

Наверное, конкурс на место бортпроводника ничем не отличается от конкурса, например, в Гарвард . На одно место могут претендовать 100 человек. Причем многие люди, пришедшие на собеседование, имеют высшее, а иногда и несколько высших образований.

Основными требованиями при поступлении на работу являются крепкая психика, хорошее здоровье и знание иностранных языков. Большим преимуществом пользуются люди, отработавшие несколько лет в сфере обслуживания. Однако работа бортпроводника не о прислуживании пассажиру, а об обеспечении его безопасности во время полета. При чрезвычайной ситуации бортпроводник не имеет права паниковать, он должен четко следовать инструкции.

Если вы мечтаете об этой работе, оцените все плюсы и минусы: у вас не получится внезапно бросить работу, да и подготовка к ней занимает как минимум три месяца.

Бортпроводник должен быть определенного роста

Карьера стюардессы, как и балерины, заканчивается примерно в 35 лет. К девушкам и молодым людям предъявляются жесткие требования по росту и весу, еще в середине 60-х американские авиалинии не допускали к работе сотрудников ниже 158 см и больше 60 кг.

В наше время требования по росту и весу сохраняются, но на пенсию бортпроводник может уйти позже, когда перестанет позволять здоровье.

Причина увольнения может быть смехотворной

Всех новичков тестируют в течение 6 месяцев. Новый сотрудник обязан с первого дня полностью отдаться работе и следовать всем правилам, так как от этого зависит жизнь других людей. Если вы решите повязать кофту поверх униформы, это вполне может стать причиной для увольнения. Кроме того, если вы простужены, вы не имеете права лететь даже как пассажир.

Бортпроводники ненавидят колу

Кола — злейший враг любого «небесного ангела». Во-первых, ее трудно отмыть от кресел и напольного покрытия, во-вторых, когда пассажир просит налить ее в стаканчик, бортпроводник ненавидит весь мир: чтобы справиться с этой, казалось бы, элементарной задачей, ему потребуется как минимум минута. А все дело в различии давления на борту и в бутылке с газированным напитком.

Среди бортпроводников существует строгая иерархия

Речь идет не только о маршрутах полета, но и о номерах отелей, где останавливается экипаж. Ярус кровати определяется правом старшинства. И еще, вы могли представить, что до окончания испытательного срока бортпроводница не имеет права изменять длину юбки? После успешного его завершения дозволяется чуть укоротить юбку. Кстати, таким образом пилоты вычисляют новеньких девушек, которые с готовностью реагируют на комплименты, в отличие от опытных коллег.

Вы, как пассажир, никогда не попадали в зону сильной турбулентности

Начиная с 1980-х годов по причине настоящей турбулентности погибло всего 3 человека, и то — из-за отказа следовать инструкции, полученной от бортпроводника. Да и турбулентность, на самом деле, всего лишь небольшая «болтанка» в воздушном пространстве. Поэтому всегда следуйте указаниям персонала. В случае, если вы пристегнете ремень, вероятность пострадать от воздушной качки становится меньше, чем от употребления воды в стаканчике в том же салоне. Но об этом в следующий раз.