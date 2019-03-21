Что Лаврентий Берия сделал для простых граждан СССР

Какими только эпитетами ни награждали Лаврентия Павловича Берию его современники и потомки. Его называли палачом и кровожадным монстром, развратником и тираном. Однако личность Берии не так однозначна, как кажется на первый взгляд. И, возможно, советскому народу все же было за что благодарить Лаврентия Павловича.

Цветущий край

По свидетельствам очевидцев, во времена Берии в Грузии первый тост за праздничным столом неизменно произносился в его честь — блестящий хозяйственник и организатор Берия превратил малоразвитую республику в процветающий край. В самом начале своей карьеры именно Берия возглавлял Компартию Грузии. Как раз в это время на всей территории СССР шла массовая коллективизация.

В Грузии дела обстояли из рук вон плохо. К 1931 году в колхозы объединились только 36% хозяйств. Поняв, что такими темпами дело не скоро сдвинется с мертвой точки, Берия решает больше не трогать частников, а истребить голод с помощью ударных урожаев. Вместо обычной пшеницы в колхозах Грузии стали выращивать цитрусовые, чай и табак. Колхозы богатели на глазах. Урожайность увеличилась в десятки раз, и еще совсем недавно сопротивлявшиеся коллективизации частники добровольно пришли в колхозы.

К тому же именно Берия сделал из Грузии настоящий советский курорт, а также повысил уровень образования. Таким же образом Лаврентий Павлович поднял и другие отстающие республики Союза. Местные жители были очень довольны работой талантливого управленца.

В то же время именно Берия руководил операциями по депортации народов, именно его рука подписывала многочисленные расстрельные списки. И, может статься, за накрытым столом грузинские сердца переполнялись вовсе не благодарностью, а страхом…

Свобода

В жадном на репрессии 1937 году НКВД возглавлял вовсе не Берия, а печально известный товарищ Ежов. Именно во времена, когда Берия взял бразды правления в свои руки, в 1938 году, появилось такое понятие, как «бериевская оттепель». Были сняты с должностей и арестованы многие высокопоставленные сотрудники наркомата. Дела заключенных пересматривались, тщательно проверялись жалобы их родных.

По приблизительным подсчетам, с 1938-го по 1941 годы из заключения были освобождены больше 150 тысяч человек. За превышение полномочий к уголовной ответственности были привлечены 227 работников НКВД. Из них 19 человек получили высшую меру наказания — расстрел.

Именно Берия является автором и такого изобретения, как шарашки. В 1939 году он организует Особое техническое бюро, где проводятся исследования, необходимые для успешного ведения военных действий. Это и самолетостроение, и судостроение, и танкостроение. Ученые, инженеры и конструкторы, которые могли быть полезны в этих сферах, работали в шарашках, а некоторых и вовсе выпустили из тюрем. Были освобождены авиаконструктор Туполев, будущий маршал Рокоссовский, микробиолог Зильбер, супруга конструктора Котина Анастасия Поклоннова и многие другие.

Нельзя сказать, что репрессии начали прекращаться. Сократились ли они или переросли в новую волну — тоже большой вопрос. Однако люди, окрыленные освобождением себя или своих близких, безусловно, могли смотреть на Берию с некоторой надеждой.

Расстрел

В 1953 году Берия был обвинен в измене Родине и заговоре с целью захвата власти. В том же году его расстреляли. Редакция Большой советской энциклопедии тут же разослала своим подписчикам рекомендации о необходимости убрать из издания портрет и всю информации о Берии. Рекомендации были выполнены в полном объеме. Перестали вспоминать врага народа и в праздничных тостах.