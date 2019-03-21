Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему всех раздражает палинфразия 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка замечали за некоторыми своими знакомыми, что они постоянно употребляют одно и тоже слово или фразу чуть ли не в каждом предложении. Этому явлению есть название — палинфразия — патологически частое повторение определенных слов или фраз в речи.
Часто человек произносит слова неосознанно, в момент, когда волнуется или наоборот расслаблен. У многих это просто входит в привычку — они просто не замечают лишних конструкций, без которых речь была бы намного чище и грамотней.
Часто с таким собеседником не выдерживают долгого общения и стараются уйти от разговора. Многим очень неприятно слышать в каждом предложении уже надоевшее слово, которое добавляется в самые разные и неожиданные места в предложении.
Если вы страдаете палинфразией, то можно постараться справиться самим. Все, что от вас потребуется — это внимательность и аккуратность в речи. Надо заранее проговорить предложение, прежде чем сказать его вслух. Конечно, вы не сразу избавитесь от лишних фраз и слов, надо запастись терпением и постепенно сделать речь чистой.
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Веселый грабитель ювелирного попал на видео
Безумный мир
Школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами
Безумный мир
Как появились «Врата ада» в Туркменистане
Места
Прыгнувшего без парашюта мужчину поймали в воздухе
Люди
Как природа уничтожает человека
Безумный мир
Китайцы показали злые шутки
Люди
Блогерша-феминистка оскорбилась на магазин
Люди
Собака добилась, чтобы раненого малыша спасли
Безумный мир Люди
Почему в СССР были популярны стеклоблоки
Вещи
Эпичное противостояние лягушек на реке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение