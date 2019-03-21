Почему всех раздражает палинфразия

Вы наверняка замечали за некоторыми своими знакомыми, что они постоянно употребляют одно и тоже слово или фразу чуть ли не в каждом предложении. Этому явлению есть название — палинфразия — патологически частое повторение определенных слов или фраз в речи.

Часто человек произносит слова неосознанно, в момент, когда волнуется или наоборот расслаблен. У многих это просто входит в привычку — они просто не замечают лишних конструкций, без которых речь была бы намного чище и грамотней.

Часто с таким собеседником не выдерживают долгого общения и стараются уйти от разговора. Многим очень неприятно слышать в каждом предложении уже надоевшее слово, которое добавляется в самые разные и неожиданные места в предложении.

Если вы страдаете палинфразией, то можно постараться справиться самим. Все, что от вас потребуется — это внимательность и аккуратность в речи. Надо заранее проговорить предложение, прежде чем сказать его вслух. Конечно, вы не сразу избавитесь от лишних фраз и слов, надо запастись терпением и постепенно сделать речь чистой.