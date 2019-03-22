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17-летний мальчик приютил более 200 выброшенных летучих мышей 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @mc_feathery_swift
Эта история произошла в Волгограде. На свалке в Ворошиловском районе обнаружили полиэтиленовые пакеты с 227 летучими мышами.
Местной жительнице пришлось не по вкусу, что мыши облюбовали территорию под ее балконом и устроили там зимовку. Она наняла человека, который просто сгреб мышей, которые впали в спячку, по пакетам, завязал его и выбросил на помойку в контейнере. Находку обнаружили горожане, среди которых был и 17-летний Константин Козюбра.
Погибло 14 летучих мышей, выжили 203. Часть из них в испуге разлетелась по городу, некоторых уже нашли местные жители. Оставшихся мышек забрал к себе подросток. Он приютил их в своей квартире как минимум до апреля. Спят летучие мыши прямо у него в холодильнике.
14 мышей так и не смогли впасть в спячку, у них недобор по массе, поэтому за ними нужен тщательный уход, рассказал Константин в беседе с TJ:
Чтобы покормить летучих мышей, их нужно сначала потревожить и разогреть. Она начнет вибрировать, разогреется, и только после этого можно будет начать ее кормить,
— пояснил молодой человек.
Каждый день у него уходит по два часа на кормежку новых обителей дома.
Константин планирует поступать на ветеринара, а пока учится в 11 классе. За спасение мышей, говорит, благодарить нужно не его, а местных волонтеров, которые дали наводку.
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