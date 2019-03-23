Что Леонид Быков написал в своем прощальном письме-завещании

Как известно, талантливый советский актер и режиссер погиб в автомобильной катастрофе в 1979 году. Однако сам Леонид Быков был уверен в том, что уйдет из жизни совсем по иной причине. В 1976 году у Быкова случился второй инфаркт. Опасаясь, что третьего приступа он не перенесет, Леонид Федорович и написал прощальное письмо, которое адресовал своим друзьям.

Больничное завещание

Как пишет биограф, Федор Раззаков, в своей книге «Последние дни и часы народных любимцев», вся жизнь Леонида Быкова была наполнена всевозможными драматическими событиями, неприятностями и препятствиями. Казалось бы, «правильные» с точки зрения советской идеологии фильмы Быкову позволяли снимать и выпускали на большие экраны только с боем. Кроме того, у его жены имелись серьезные проблемы со здоровьем. Да и сын постоянно попадал в какие-то передряги, из которых он выпутывался только благодаря стараниям знаменитого отца.

Понятно, что нервное перенапряжение не лучшим образом сказывалось на состоянии Леонида Быкова. В 1976 году он угодил на больничную койку с очередным инфарктом. Среди казенных стен Быков вдруг ясно осознал, что нынешнего или третьего сердечного приступа он не перенесет. Поэтому актер написал прощальное письмо-завещание, адресованное друзьям, режиссеру Николаю Мащенко и артисту Ивану Миколайчуку. Когда редактор, Эмилия Косничук, пришла навестить Быкова, тот передал ей конверт и велел вручить его Мащенко или Миколайчуку в любое удобное для Эмилии время.

3 года в ящике стола

По словам самой Косничук, которые приведены в книге Натальи Тендоры «Леонид Быков. Аты-баты…», приехав на студию, она положила конверт в ящик письменного стола и благополучно о нем забыла. Она и представить не могла, что находится в этом конверте. Как утверждала Косничук, 3 года письмо не попадалось ей на глаза. И только в 1979 году редактор случайно наткнулась на конверт, собираясь в командировку. Она тут же выскочила в коридор и отдала завещание Леонида Федоровича проходившему по коридору Ивану Миколайчуку. Тогда Быков был еще жив.

Режиссер погиб в автокатастрофе буквально через несколько дней. На похоронах Леонида Быкова Эмилию Косничук поразило многое. Например, в последний путь Быкова провожали без помпы: даже оркестра не было. Косничук кому-то сказала об этом, а в ответ услышала: «Он так хотел». Женщина недоумевала, когда Леонид Федорович успел распорядиться насчет своих похорон: ведь он ушел из жизни внезапно. Только потом Эмилия узнала о том, что было в конверте, который она вручила Миколайчуку. Однако в завещании Быков высказал не только пожелания, касательно своего погребения.

Последние распоряжения

В первую очередь Леонид Быков просил Николая Мащенко и Ивана Миколайчука, на которых режиссер мог всегда рассчитывать, не верить тому, кто будет утверждать, что он «наложил на себя руки». Кроме того, Быков умолял друзей оказать поддержку своему сыну Лесю, которого он называл в письме «своей болью и виной». На Леся, по мнению кинематографиста, обрушилось множество несчастий, и теперь молодому человеку необходимо было вернуть веру в людей.

Также в своем своеобразном завещании Леонид Быков сообщал Мащенко и Миколайчуку о том, что пенсия за отца его детям будет не положена, а супруга Тамара является инвалидом и работать не в состоянии. Потому Леонид Федорович просил приятелей после его смерти продать автомобиль. В заключительной части письма Быков очень сожалел о том, что «не успел сделать ничего путного» в жизни.