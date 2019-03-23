Мэри Белл: чем повергла в шок англичан самая малолетняя убийца

Нам трудно представить себе, что ребенок может стать убийцей. Тем не менее Мэри Белл из английского города Ньюкасл было всего 11, когда ее приговорили к пожизненному заключению за убийства и насилие над соседскими детьми.

Дочь проститутки

Мэри Флора Белл появилась на свет 26 мая 1957 года в Скотвуде — бедном районе Ньюкасла. Она была старшей из четверых детей в семье. Ее мать, Бетти Белл, занималась проституцией, и когда уезжала работать по своей профессии в Глазго, ее дети оставались практически без присмотра.

Мэри с раннего детства отличалась «ангельской» внешностью и вызывала у людей доверие. Однако в школе у нее была плохая репутация: она агрессивно вела себя по отношению к другим детям, портила вещи и часто лгала. Впрочем, нельзя сказать, что ею совсем никто не занимался. Родственники непутевой Бетти Белл пытались как-то участвовать в судьбе ее детей.

Они дарили им одежду. Но Мэри рвала ее в клочья. Кроме того, она никогда не позволяла взрослым обнимать и целовать себя. Родные Мэри вспоминают, что она часто стонала во сне, и по несколько раз за ночь просыпалась, так как боялась обмочиться. Девочка любила фантазировать: выдумывала и рассказывала о себе разные истории, например, что у ее дяди есть лошадиная ферма и что он подарил ей красивого черного жеребца. Еще, как ни странно, Мэри была свойственна религиозность: она любила читать Библию и говорила, что хочет уйти в монастырь.

Прирожденная убийца

3 мая 1968 года в Скотвуде приключился несчастный случай с трехлетним малышом. Играя на крыше с Мэри Белл и ее подругой и однофамилицей, 13-летней умственно отсталой Нормой Белл, ребенок якобы случайно сорвался вниз. Он не умер, но получил серьезные травмы.

Вскоре в полицию обратились с заявлениями три местные жительницы. Они утверждали, что Мэри Белл во время игры пыталась задушить их детей (им было по шесть лет). Констебль сходил к Беллам домой, но ограничился воспитательной беседой.

25 мая в заброшенном доме был найден мертвым четырехлетний Мартин Браун. Накануне похорон в дом Браунов явилась Мэри Белл и попросила разрешить ей посмотреть на лежащего в гробу Мартина. Это показалось миссис Браун странным, но она тогда не придала визиту девочки особого значения. А зря.

31 июля исчез трехлетний Брайен Хоу. Вскоре было обнаружено его тело. Малыш был задушен, на животе у него бритвой была вырезана буква «М», а на правой руке — «N». Кроме того, половые органы ребенка были расцарапаны ножницами, которые валялись неподалеку.

Экспертиза показала, что убийца не обладал большой физической силой, это мог сделать даже ребенок. И тут взрослые вспомнили о Мэри Белл.

Девочка сама выдала себя. Она стала всем рассказывать, что Мартина Брауна убила Норма Белл. Она также сказала старшей сестре Брайена Хоу, что видела ее брата на бетонных плитах, и рядом с ним был восьмилетний сосед, который держал в руке сломанные ножницы. Именно в указанном ею месте потом обнаружили труп. Соседского мальчугана допросили. Однако после того как были получены доказательства, что в момент убийства Брайена Хоу подозреваемый находился совсем в другом месте, в преступлении заподозрили саму Мэри — ведь никто не знал о найденных поблизости от тела ножницах.

Норма Белл поведала полиции, что они с Мэри встретили Брайена во время прогулки. Мэри напала на него и принялась душить. Норма сначала убежала, но потом вернулась и обнаружила, что подруга кромсает уже мертвое тельце ребенка бритвой и ножницами. Бритву нашли в месте, указанном Нормой, — под камнем.

Мэри в ходе допросов вела себя чересчур «грамотно» для 11-летней девочки из неблагополучной семьи. Так, когда ее доставили в полицию, она потребовала, чтобы при допросе присутствовал адвокат. Затем попыталась обвинить в убийстве Норму Белл. Но расследовавший дело старший инспектор Джеймс Добсон ей не слишком поверил. Он помнил, как в день похорон Брайена Хоу девочка стояла поодаль от процессии и со смехом потирала руки.

Законы Великобритании позволяют судить и малолетних, если они совершили серьезное преступление. Суд над Белл состоялся 5 декабря 1968 года. Несмотря на то что Мэри так и не созналась, она была признана виновной в смерти двоих детей, а также в нескольких эпизодах насилия. Впоследствии Мэри заявила, что убивала «ради удовольствия». Что же касается Нормы Белл, то она была оправдана, так как непосредственного участия в убийствах не принимала.

Мэри Белл приговорили к пожизненному сроку. Заключение она отбывала в исправительном заведении «Мур Корт».

Осужденные на пожизненный срок все же имеют шанс через определенное количество лет выйти на свободу. Так случилось и с Мэри Белл. В 1980 году ее выпустили по амнистии. На тот момент Мэри было уже 23 года. Власти позаботились о том, чтобы она получила новое имя и документы.

В 1984 году Мэри произвела на свет дочь. Вместе с ребенком она поселилась в Камберлоу, но когда на нее вышли репортеры, переехала в другое место. О дальнейшей судьбе Мэри Белл ничего не известно.

Слава на крови

История «кровавой Мэри», как ее окрестили журналисты, освещавшие процесс, вызвала большой резонанс. Писательница Гитта Серени даже написала о ней две книги: «Случай с Мэри Белл» (1972 г.) и «Неуслышанные крики: История Мэри Белл» (1998 г.). Первая описывала совершенные Мэри преступления, вторая содержала ее подробную биографию и запись бесед автора с самой Мэри, ее родными и знакомыми.

Кем все-таки являлась Мэри Белл — прирожденным монстром или несчастным ребенком с нарушенной психикой? Трудно судить. Не исключено, что если бы девочка родилась в другой семье и изначально попала в более благополучные условия, ее социопатические наклонности удалось бы скорректировать. Но этого, к сожалению, не случилось.