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Каких русских классиков литературы больше всего уважают «за решеткой» 

Русская семерка 10 часов назад
Фото: Русская семерка
У людей из блатного мира испокон века были свои пристрастия. Они всегда слушали свои песни, делали свои татуировки и придумывали свой собственный язык. Вот и с литературой у них сложились свои отношения.
На воле таким людям читать было часто некогда, зато в следственном изоляторе, в колонии или на поселении чтение становилось возможностью сбежать от реальности, расширить границы существования. Препятствовать этому могли только два фактора: скудный ассортимент в местной библиотеке, который частенько ограничивался начальством из соображений безопасности и леность некоторых библиотекарей, которые не всегда приносили арестанту то, что нужно.
И раньше, и сейчас чаще всего в блатном мире читают газеты и журналы, книги по праву, своды законов. Очень часто — религиозную литературу: Библию и Коран. Но и классика давно и прочно заняла свое место в душах блатарей.

Есенин

Особым почтением в блатной среде всегда пользовался Сергей Есенин. Более того, это почти единственный поэт-классик, который стал популярен, благодаря воспеванию хулиганской романтики. Его популярность в уголовной среде резко выросла через несколько лет после его смерти, и в годы после войны достигла расцвета. Некоторые блатари называли себя детьми Есенина, стараясь примазаться к его славе.
Воровскому сердцу были милы «Я московский озорной гуляка», «Письмо матери», «Сыпь, гармоника…», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», ценилась поэма «Черный человек». Вызов, протест, тоска, воспевание кутежей и разврата, слезливость по отношению к животным и к своей матери, презрение к другим женщинам, как к существам никчемным, низшим, — все это вызывало отклик к душе обитателей воровского мира.

Булгаков

Среди прозаиков лидирует Булгаков с его романом «Мастер и Маргарита», что легко объясняется мистикой присутствующей в произведении произведения. Особенно Булгакова любят женщины — за любовный сюжет.

Достоевский

Еще один классик мировой литературы. пользующийся низменным спросом в блатном мире — это Достоевский. Его романы читают запоем. Особым успехом пользуются романы «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». «Униженные и оскорбленные». Лингвисты считают, что Достоевский помогает преступникам ответить на два важных вопроса: «Почему я здесь?» и «Что мне делать дальше?» Есть еще один нюанс, который делает Достоевского читаемым автором — это утверждение веры в доброе, сильное начало в самом человеке, в его природе.

Толстой

Сочинения Льва Толстого пользовались заслуженной популярностью в воровском мире. Это было даже на Колыме, во времена репрессий. Известный писатель Варлам Шаламов вспоминал, как однажды блатари переделали роман «Анна Каренина», выбросив из него сюжет про Левина и Кити, и оставив лишь ревнивого мужа, роман Анны с Вронским и ее самоубийство.
Толстого читают до сих пор: «Воскресенье», «Война и мир», «Смерть Ивана Ильича» дают людям повод поразмыслить о своем месте в этом мире пофилософствовать. В некоторых российских колониях для несовершеннолетних чтение Толстого делают обязательным. Считают, что это положительно сказывается на поведении подростков.

Шукшин

Особенный отклик в душе блатарей находят произведения классика советской литературы Василия Шукшина. Недаром музыкальный конкурс «Калина красная» распространился по всем регионам России и стал известен всем. В блатном мире читают, в основном, его повести и рассказы. Иногда популярность Шукшина в местах не столь отдаленных принимает такие масштабы, что многие, не знакомые с биографией писателя искренне считают, что он и сам сидел. В некоторых колониях на родине писателя устраивают конкурсы его портретов и ставят ему памятники.

Пикуль

Валентин Пикуль в уголовной среде давно стал одним из самых любимых авторов. Его романы «Моонзунд», «Реквием каравану PQ-17», «Каждому свое», «Океанский патруль» и другие сыскали заслуженную славу. Возможно, его популярность объясняется еще и тем, что тиражи в советское время были большие, и книги Пикуля были практически в каждой советской семье и уж точно — в каждой библиотеке, даже в тюремной.
Конечно, блатные читают не только русских классиков, они читают Джека Лондона, романы Диккенса и Вальтера Скотта, популярностью пользуется Виктор Гюго с романом, «Жан Вольжан», очевидно, потому, что автор сам имел неприятности с законом. Запоем глотают романы Дюма. Мужчины читают «Графа Монте Кристо», а женщины роняют слезы над «Королевой Марго». Исключительной любовью у арестантов попроще пользуется американский писатель О`Генри. Благодаря небольшому объему его рассказов, острым, забавным сюжетам и простому, доступному для большинства языку, его книги пользуются популярностью.
Разумеется, в уголовном мире есть своя элита, свои интеллектуалы. Они читают и «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса. и «Теллурию» Сорокина, поэзию Бродского, Маяковского и даже «Время second-hand» Алексиевич. Но таких мало.
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Люди , Лев Толстой , Варлам Шаламов , Сергей Есенин , Валентин Пикуль , Василий Шукшин , Виктор Гюго , ФСИН
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