Гимнастка без ног: невероятная история Джен Брикер

Дженнифер Брикер родилась без ног из-за генетического сбоя. От нее отказались родители, и девочку удочерили супруги Брикеры, когда той было всего несколько месяцев.

Приемные родители относились к Джен так, словно никаких проблем у нее не было. Девочка прекрасно развивалась, очень хорошо научилась ходить и даже бегать на бедрах и руках. Когда малышке исполнилось три года, Брикеры попробовали сделать дочери протезы. Но искусственные ноги Дженнифер не понравились: ей было очень неудобно ходить на них. В итоге она отказалась от них навсегда.

Отсутствие ног никак не мешало Джен жить жизнью обычного ребенка: она играла с другими детьми, прыгала на батутах и даже лазила по деревьям, доводя до полуобморочного состояния впечатлительных соседей.

Но была у девочки мечта: она очень хотела стать гимнасткой. Казалось бы, желание невозможное, учитывая особенность Дженнифер, но оказалось, что это не так.

@jenbricker

Поддержав дочь, Брикеры отдали ее в спортивную школу, где девочка стала делать невероятные успехи. Она мечтала быть похожей на американскую спортсменку Доминик Мосеану, завоевавшую золотую медаль на Олимпийских играх в 1996 году.

В 11 лет Дженнифер стала чемпионкой штата Иллинойс по акробатическим прыжкам на дорожке. И продолжала заниматься дальше, а также следить за жизнью и успехами своего кумира, Доминик Мосеану. Однажды приемная мама призналась девочке, что ее фамилия при рождении тоже была Мосеану, а Доминик — ее родная сестра.

Джен была ошеломлена и решила во что бы то ни стало познакомиться с родственницей. Девушка написала Доминик письмо, и та ей ответила. Оказалось, что у Джен есть еще младшая сестра Кристина, с которой у них много общего.

Девушки начали общаться. Они стараются часто видеться, хотя и живут в разных штатах. Доминик давно оставила карьеру спортсменки, а вот Дженнифер продолжает заниматься воздушной гимнастикой, много путешествует и ведет активный образ жизни.