Зондеркоманда «Ораниенбург»: что творил самый жестокий штрафбат в войсках СС

О штрафных батальонах, состоящих из бывших преступников или проштрафившихся солдат и офицеров, известно в основном из историографии Красной Армии. Тем не менее во времена Второй мировой войны аналогичные подразделения существовали и в армиях других стран. И больше всех своей жестокостью прославились штрафники войск СС под командованием Оскара Пауля Дирлевангера.

С охоты на фронт

Во время обсуждения того, из какого рода провинившихся солдат и офицеров необходимо составлять костяк штрафного спецподразделения, Дирлевангер предложил Гиммлеру сделать упор на бывших браконьеров. Предложение оказалось в высшей степени разумным. Эти люди хорошо ориентировались в лесу, умели передвигаться без лишнего шума, а также метко стрелять.

Окончательное решение в пользу предложения Дирлевангера было принято после того, как в 1940 году к Гитлеру обратилась жена одного крупного партийного функционера, осужденного за браконьерство. Супруга просила дать мужу возможность реабилитировать себя на фронте. Фюрер благосклонно отреагировал на просьбу, заявив, что бывшим соратникам нечего делать в концлагерях, пусть лучше они воюют.

Вскоре из концлагеря Заксенхаузена в Ораниенбург прибыла первая партия заключенных из 84 человек для формирования зондеркоманды под названием Браконьерская команда «Ораниенбург». Впоследствии новобранцев для штрафного подразделения СС под командованием Оскара Дирлевангера набирали на добровольных началах исключительно в концлагерях и тюрьмах Третьего рейха.

Браконьеры против партизан

Сфера деятельности штрафного подразделения войск СС была определена достаточно быстро. В первую очередь его использовали в ходе карательных операций против партизан на Восточном фронте. Действительно, кто лучше бывших охотников-браконьеров сможет обнаружить укрытия партизан и, незаметно подобравшись, уничтожить их.

Тем не менее первым заданием зондеркоманды в 1940 году стала охрана еврейских гетто в Польше. Подчиненные Дирлевангера блокировали евреев в Люблине, Кракове и Дзикове. В то же время, несмотря на эффективное выполнение штрафниками СС возложенных на них задач, в Берлин регулярно поступали сигналы о жутких зверствах, совершаемых бывшими преступниками в мундирах СС.

Для проверки данной информации из Берлина в генерал-губернаторство был направлен унтерштурмфюрер СС Конрад Морген, которого буквально шокировало то, что он увидел.

По словам инспектора, было невозможно даже приблизительно подсчитать количество вымогательств, грабежей, изнасилований и убийств, регулярно совершаемых подчиненными Дирлевангера. В своей докладной записке, отправленной командованию, Морген предлагал незамедлительно арестовать главу зондеркоманды, а его подчиненных отправить обратно в лагеря. Но этого не произошло.

Вместо ареста Дирлевангеру присвоили очередное звание штурмбанфюрера СС, поставив перед ним новые боевые задачи. Его подразделение было призвано бороться с партизанами в Белоруссии (на территории СССР к 1942 году их движение приобрело поистине грандиозный размах). Некоторые партизанские отряды включали несколько сотен, а иногда и тысяч человек. Реально противостоять им могли лишь бывшие браконьеры Дирлевангера.

Ад Восточного фронта

Как только зондеркоманда Дирлевангера была переброшена в Белоруссию, ее члены были поражены условиями, в которых им предстояло вести боевые действия. Кругом простирались сплошные леса и болота. Дорог практически не существовало, а использование авиации против партизан не имело практического смысла. В то же время в местных лесах за каждым деревом таилась смертельная для немцев опасность.

В войне с партизанами Дирлевангер и его подчиненные проявили даже большую жестокость, чем во время акций против еврейского населения в Польше. В Белоруссии нередко, выявив двух-трех партизан, солдаты Дерливангера расстреливали дополнительно еще сотню человек, которых лишь подозревали в сочувствии лесным повстанцам.

Не удивительно, что большинство карательных операций против партизан поручалось именно части Дерливангера, чья численность к лету 1943 года составила 760 человек.

К счастью, в это время началось активное наступление Красной Армии. После того, как советские войска приблизились к Витебску, уголовники Дерливангера оказались в непривычной обстановке, попав на настоящую линию фронта. Это были полноценные боевые действия, а не карательные операции, к которым они привыкли.

Достаточно быстро полк штрафников СС сократился почти наполовину. Понимая, что карательное подразделение может исчезнуть вовсе, немецкое командование перебросило его обратно в Польшу на подавление Варшавского восстания 1944 года.

Несмотря на большие потери зондеркоманда выполнила поставленную перед ней задачу. Дерливангер получил звание оберфюрера СС, а воинская часть — статус бригады СС. В 1945 году подразделение попыталось сдаться американцам. Однако союзники, наслышанные о жестокости бывших подчиненных Дерливангера, в плен их не брали, а расстреливали без суда и следствия.

Не лучшая участь была уготована и руководителю карателей — Дерливангеру. Он попал в тюрьму, которую охраняли поляки. Однажды ночью его вывели в коридор и просто разбили ему голову прикладами.