Невеста заставила гостью расплатиться за дешевый подарок

Жадная невеста потребовала у гостьи больше денег после того, как осталась недовольна подарком. Как сообщает Daily Mail, свою историю приглашенная на свадьбу британка решила рассказать в Twitter, однако скрыла посты от посторонних.

Пользовательница Сейи Акивово (Seyi Akiwowo) написала, что коллега пригласила ее на свадьбу в Румынию в 2015 году. Девушка отправилась на торжество с подругой и сама оплатила поездку и проживание. Акивово отметила, что церемония прошла отлично — все было хорошо организовано, а гостям раздали сумки с подарками. В приглашении жених и невеста попросили дарить им деньги, так как не хотели везти домой груду вещей.

Акивово и ее подруга не смогли найти банкомат в деревне, где проходила церемония, а потому подарили паре все наличные деньги, которые у них оставались — 25 евро. По пути в аэропорт девушки решили, что позже купят паре еще что-нибудь.

По возвращении домой, в Лондон, Акивово получила от невесты гневное сообщение.

«Кажется, тебе понравилась наша свадьба, но это как-то не отразилось на твоем вкладе в наши расходы на мероприятие. В среднем, люди подарили нам по 100 евро, но даже 75 хватило бы, чтобы еда и напитки, а также аренда окупились»,

— написала новобрачная.

Она попросила Акивово и ее подругу перевести ей на карту еще 100 евро.

Британка отметила, что с тех пор не дружит с «собирательницей долгов», но знает, что та все еще замужем и недавно родила.

Комментаторов рассмешила история девушки.

«Это так дико. Если кто-то не может позволить себе заплатить за гостей на свадьбе, то и не стоит их приглашать. Это же не вечеринка в клубе»,

— написал один из пользователей сети.