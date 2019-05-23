Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невеста заставила гостью расплатиться за дешевый подарок 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Seyi Akiwowo
Жадная невеста потребовала у гостьи больше денег после того, как осталась недовольна подарком. Как сообщает Daily Mail, свою историю приглашенная на свадьбу британка решила рассказать в Twitter, однако скрыла посты от посторонних.
Пользовательница Сейи Акивово (Seyi Akiwowo) написала, что коллега пригласила ее на свадьбу в Румынию в 2015 году. Девушка отправилась на торжество с подругой и сама оплатила поездку и проживание. Акивово отметила, что церемония прошла отлично — все было хорошо организовано, а гостям раздали сумки с подарками. В приглашении жених и невеста попросили дарить им деньги, так как не хотели везти домой груду вещей.
Акивово и ее подруга не смогли найти банкомат в деревне, где проходила церемония, а потому подарили паре все наличные деньги, которые у них оставались — 25 евро. По пути в аэропорт девушки решили, что позже купят паре еще что-нибудь.
По возвращении домой, в Лондон, Акивово получила от невесты гневное сообщение.
«Кажется, тебе понравилась наша свадьба, но это как-то не отразилось на твоем вкладе в наши расходы на мероприятие. В среднем, люди подарили нам по 100 евро, но даже 75 хватило бы, чтобы еда и напитки, а также аренда окупились»,
— написала новобрачная.
Она попросила Акивово и ее подругу перевести ей на карту еще 100 евро.
Британка отметила, что с тех пор не дружит с «собирательницей долгов», но знает, что та все еще замужем и недавно родила.
Комментаторов рассмешила история девушки.
«Это так дико. Если кто-то не может позволить себе заплатить за гостей на свадьбе, то и не стоит их приглашать. Это же не вечеринка в клубе»,
— написал один из пользователей сети.
Последние новости
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Сколько платят домашней прислуге россияне6
Как живет семья, отказавшаяся от благ цивилизации
Создан смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Как сложилась судьба вундеркинда из СССР Саши Путри10
Видео
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Кто все-таки построил пирамиды в Египте
Истории
01:53
Сколько платят домашней прислуге россияне
Люди
00:28
«Макдоналдс» только для пчёл появился в Швеции
Безумный мир Места
00:57
Экстремал рухнул с высотки во время трансляции
Люди Безумный мир
01:00
Как заставить коммунальщиков доделать ремонт
Безумный мир Люди
00:27
Сторожевая собака оказалась милой плаксой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение