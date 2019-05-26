Самые красивые девушки русского Инстаграма

Социальные сети дают потенциальную возможность каждой девушке стать звездой. Популярный тренд на инстаграм-моделей соблазняет миллионы девушек по всему миру, которые пытаются соответствовать современным канонам красоты. О том, что русские женщины самые красивые, не поспорит ни один иностранец. Приезжая к нам, заграничные мужчины сходят с ума от внешности окружающих их представительниц прекрасного пола. Иностранки отмечают, что не понимают такого скрупулезного отношения россиянок к своей внешности и красоте. Тем временем аккаунты наших соотечественниц в "Инстаграм" продолжают собирать больше всего подписчиков, а их сногсшибательные фотографии − тысячи лайков. Часто, красотки — это обычные девушки, не певицы или актрисы, и не общественные активистки. Иногда, начиная вести соцсети, они становятся популярными и становятся моделями или блогерами. Когда количество поклонников красоток начинает исчисляться миллионами, цены рекламных постов, порой, достигают шестизначных цифр. Рассказываем о семи российский звездах "Инстаграма".