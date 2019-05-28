Фоторобот с лицом Джона Сноу наделал шуму в Сети

В Великобритании Сеть взорвал фоторобот, внешнее сходство с Джоном Сноу , персонажем сериала "Игра престолов", просто поразило пользователей. Пожалуй, отныне это самый популярный фоторобот в истории из-за удивительного сходства с актером Китом Харрингтоном, пишет издание The Sun.

West Sussex Police

На фото изображен мужчина, обвиняемый в вооруженном ограблении. Он действительно обладает внешним сходством: крупные черты лица и темные кудрявые волосы.

По данным полиции, он подошел к человеку у банкомата и потребовал отдать ему деньги. Когда тот отказался, то начал угрожать ему ножом. Происшествие случилось в городе Хоршем.

"Теперь ему не до Железного трона!",

— смеются в Сети пользователи.