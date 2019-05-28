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Мужчина поймал ребенка, летевшего с пятого этажа 

Рамблер 3 часа назад
Случайный прохожий спас мальчика, выпавшего с высоты пятого этажа. Происшествие случилось в китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район,.
28-летний Тоник Турганбек парковал свою машину недалеко от жилого дома. Выйдя из автомобиля, он заметил, что в одном из окон виднеется фигура мальчика. Спустя секунду, ребенок сорвался и уже летел вниз. Не раздумывая ни единого мгновения, Тоник кинулся в его сторону и смягчил падение.
Ребенок остался жив и отделался легкими травмами. Оказалось, что двухлетний мальчик остался без присмотра и вылез в окно, а затем сорвался.
У Тоника — небольшие повреждения и царапины на голове и руках. Когда все только произошло, на короткое время Турганбек потерял сознание, а когда проснулся — кругом уже были врачи.
Люди , Видео
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