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Почему Горький не ладил с советской властью 

Рамблер 2 часа назад
Максим Горький — один из главных советских писателей. Его книги популярны по всём мире и до сих пор актуальны. Детство и юношеские годы будущего писателя не были простыми: с 11 лет его воспитывал дед, не отличавшийся добротой. Горький явно был не обделён талантом, однако школу ему закончить не удалось, а попытка поступить в казанский университет обернулась неудачей. Несмотря на эрудированность, он до 30 лет писал с ошибками, а за 15 лет жизни в Италии так и не выучил итальянский язык. Другие интересные факты о Максиме Горьком — в видео.
Люди , Видео , Истории , Максим Горький
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