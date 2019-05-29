Почему Горький не ладил с советской властью 

Максим Горький — один из главных советских писателей. Его книги популярны по всём мире и до сих пор актуальны. Детство и юношеские годы будущего писателя не были простыми: с 11 лет его воспитывал дед, не отличавшийся добротой. Горький явно был не обделён талантом, однако школу ему закончить не удалось, а попытка поступить в казанский университет обернулась неудачей. Несмотря на эрудированность, он до 30 лет писал с ошибками, а за 15 лет жизни в Италии так и не выучил итальянский язык. Другие интересные факты о Максиме Горьком — в видео.