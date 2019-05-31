Что делать с пахнущими попутчиками

Поездка в общественном транспорте часто оборачивается стрессом, особенно в час пик. В жару некоторые люди как будто специально стараются усугубить этот стресс — потные подмышки в транспорте, неприятные запахи… Они встречаются и в других общественных местах. Всем это не нравится, но мало кто решается сказать напрямую. Что делать, если неприятно пахнущий человек рядом с вами вызывает мерзкое чувство отвращения?

Кто они — плохо пахнущие люди?

Речь идет не о бездомных людях — удивляют вполне приличные на вид граждане, от которых идет такой запах, будто они не моются и не чистят зубы по несколько месяцев. Почему они не соблюдают правила личной гигиены хотя бы просто из соображений гуманности? Зимой проблема становится менее актуальной, но парфюмерным "дополнением" вагона любого транспорта иногда становится зловонное дыхание стоящего рядом человека.

Как сказать

Психологи считают, что сообщать о дискомфорте, который вам доставляет неприятный запах, исходящий от человека, стоит прямо, но корректно и при личной беседе. Возможно, сам человек не ощущает собственного запаха или не концентрируется на личной гигиене из-за специфического воспитания. Подобрав момент, отзовите неприятно пахнущий "объект" в сторону, извинитесь и расскажите о его физиологической особенности, которая доставляет дискомфорт окружающим. Такой подход будет лучше, чем затыкать нос, разбрызгивать освежитель воздуха. открывать окна, либо терпеть неприятный запах.

В некоторых компаниях предусмотрены внутренние правила внешнего вида и опрятности сотрудников. При их несоблюдении сотрудникам делают замечания и привлекают к дисциплинарной ответственности. Перед приемом на работу сотрудников под роспись знакомят с этими правилами и требованиями. Если корректно сообщить человеку о его неприятном запахе, это нельзя будет отнести к оскорблению. Со стороны КоАП России оскорблением является унижение чести и достоинства человека в неприличной форме. Если сообщить информацию в грубой и неприличной форме, это можно будет отнести к личному оскорблению. По КоАП, за это гражданское лицо в России может быть оштрафовано на сумму до трех тысяч рублей, а должностное — до 100 тысяч рублей.