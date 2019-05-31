Ученые выяснили, почему вымерли неандертальцы

Исследователи из французского университета выявили новую версию того, почему вымерли неандертальцы. Ранее научное сообщество не выдвигало эту теорию.

По мнению ученых, главной причиной вымирания неандертальцев стало то, что у женщин снизилась рождаемость. По их подсчетам, падение на 2,7% способно привести к полной потере вида через 10 тыс. лет. Спад на 5% и 8% мог привести к вымиранию через 6 тыс. и 4 тыс. лет соответственно.

"Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании", — пояснили ученые.

Точного ответа исследователи дать не могут. Дело в том, что о демографии неандертальцев известно мало, поэтому точно сказать, сколько их существовало на самом деле, невозможно.

Сейчас научное сообщество рассматривает две версии вымирания неандертальцев — гибель из-за климата во время оледенения и вытеснение современными людьми.