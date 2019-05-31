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Ученые выяснили, почему вымерли неандертальцы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи из французского университета выявили новую версию того, почему вымерли неандертальцы. Ранее научное сообщество не выдвигало эту теорию.
По мнению ученых, главной причиной вымирания неандертальцев стало то, что у женщин снизилась рождаемость. По их подсчетам, падение на 2,7% способно привести к полной потере вида через 10 тыс. лет. Спад на 5% и 8% мог привести к вымиранию через 6 тыс. и 4 тыс. лет соответственно.
"Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании", — пояснили ученые.
Точного ответа исследователи дать не могут. Дело в том, что о демографии неандертальцев известно мало, поэтому точно сказать, сколько их существовало на самом деле, невозможно.
Сейчас научное сообщество рассматривает две версии вымирания неандертальцев — гибель из-за климата во время оледенения и вытеснение современными людьми.
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