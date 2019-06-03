Названы профессии, в которых людей заменят роботы

Данные результатов исследований сфер деятельности приводит «Российская газета» со ссылкой на компанию Adzuna.

Специалисты уверены, что в ближайшие десять лет произойдут серьезные перемены на рынке труда. В некоторых сферах деятельности больше не потребуется участие человека, в других же, напротив, от работы людей откажутся еще не скоро.

Так, эксперты отмечают, что в ближайшем будущем будет автоматизирована работа кассиров, водителей, охранников, курьеров, флористов, работников фастфудов, швей, продавцов и других специалистов, которых не составит труда заменить роботами.

Вместе с этим списком специалисты назвали и те профессии, в которых полная автоматизация еще долгое время будет невозможна.

В первую очередь это, конечно, медики: хирурги, терапевты, медсестры, биоинженеры и биохимики.

Не останутся без работы также дизайнеры, копирайтеры, фотографы и блогеры. Эксперты считают, что нейросеть пока не может конкурировать с ними.

На ближайшие десятилетия будут обеспечены работой и менеджеры по продажам, обещают эксперты, отмечая, что клиентам необходим индивидуальный подход, которые не смогут предоставить роботы.

Не стоит беспокоиться о работе также поварам и кондитерам, считают эксперты. Для приготовления сложных блюд еще очень долго (а может быть, всегда) нужны будут человеческие руки.

Не смогут заменить роботы также хороших учителей, специалистов по созданию роботов, экологов, специалистов, выращивающих человеческие органы, виртуальных экскурсоводов и операторов дронов, отмечают эксперты.