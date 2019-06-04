Недетские подвиги: несовершеннолетние герои ВОВ

По некоторым данным в Великой Отечественной войне наравне со взрослыми солдатами участвовали десятки тысяч детей. Их награждали орденами и медалями, они носили звания героев СССР и именно их имена знали все советские школьники.

Зина Портнова

Приехав в деревню Зуя на каникулы, ленинградская пионерка Зина стала членом комитета «Юные мстители». Она постоянно принимала участие в диверсиях, опасных операциях и разведках. Возвращавшись с одного из заданий, девочка узнала, что предатель сдал ее фашистам. Немцы схватили Зину и начали пытки, но она отвечала лишь молчанием, а затем схватила пистолет и убила гестаповца. Та же участь ждала немецкого офицера, прибежавшего на выстрел. Девочка ринулась бежать, но фашисты настигли ее и вновь принялись мучить, пока сердце Зины не остановилось.

Вася Коробко

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Когда гитлеровцы наступили на село Погорельцы, советская рота держала оборону, прикрывая отход своих товарищей. В это время мальчик Вася Коробко подавал бойцам патроны. Чуть позже партизаны поручили ему еще более ответственное дело — стать разведчиком и проникнуть в логово фашистов. В их штабе Вася вел хозяйство, а сам запоминал все услышанное и передавал товарищам. В один день немцы заставили мальчика привести их в лес, надеясь истребить партизан, но Вася привел их к засаде фашистской полиции. В темноте гитлеровцы открыли огонь по своим же товарищам и убили каждого из них, а когда поняли, что произошло на самом деле, было уже слишком поздно.

В конце концов Вася вместе с партизанами уничтожил девять эшелонов немцев, но так и не встретил день победы, погибнув из-за вражеской пули.

Валя Котик

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Вале было 13 лет, когда в его родное село Хмелевка ворвались фашисты. Вместе с друзьями он собрал оружие, которое партизаны забрали к себе в отряд. Увидев, как отчаянно мальчик стремится помочь своей родине, солдаты сделали Валю связным и разведчиком. Именно он следил за сменой караула и выяснял местонахождение немецких постов. Когда фашисты запланировали карательную операцию против партизан, Валя проследил гитлеровского офицера, который стоял во главе карателей, и убил его. Позже мальчик успел взорвать шесть фашистских эшелонов, но зимой 1944-го в бою за Изяслав Каменец получил смертельное ранение и ушел из жизни на следующий день.