Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недетские подвиги: несовершеннолетние герои ВОВ 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Открытый источник
По некоторым данным в Великой Отечественной войне наравне со взрослыми солдатами участвовали десятки тысяч детей. Их награждали орденами и медалями, они носили звания героев СССР и именно их имена знали все советские школьники.

Зина Портнова

Приехав в деревню Зуя на каникулы, ленинградская пионерка Зина стала членом комитета «Юные мстители». Она постоянно принимала участие в диверсиях, опасных операциях и разведках. Возвращавшись с одного из заданий, девочка узнала, что предатель сдал ее фашистам. Немцы схватили Зину и начали пытки, но она отвечала лишь молчанием, а затем схватила пистолет и убила гестаповца. Та же участь ждала немецкого офицера, прибежавшего на выстрел. Девочка ринулась бежать, но фашисты настигли ее и вновь принялись мучить, пока сердце Зины не остановилось.

Вася Коробко

Открытый источник
Когда гитлеровцы наступили на село Погорельцы, советская рота держала оборону, прикрывая отход своих товарищей. В это время мальчик Вася Коробко подавал бойцам патроны. Чуть позже партизаны поручили ему еще более ответственное дело — стать разведчиком и проникнуть в логово фашистов. В их штабе Вася вел хозяйство, а сам запоминал все услышанное и передавал товарищам. В один день немцы заставили мальчика привести их в лес, надеясь истребить партизан, но Вася привел их к засаде фашистской полиции. В темноте гитлеровцы открыли огонь по своим же товарищам и убили каждого из них, а когда поняли, что произошло на самом деле, было уже слишком поздно.
В конце концов Вася вместе с партизанами уничтожил девять эшелонов немцев, но так и не встретил день победы, погибнув из-за вражеской пули.

Валя Котик

Открытый источник
Вале было 13 лет, когда в его родное село Хмелевка ворвались фашисты. Вместе с друзьями он собрал оружие, которое партизаны забрали к себе в отряд. Увидев, как отчаянно мальчик стремится помочь своей родине, солдаты сделали Валю связным и разведчиком. Именно он следил за сменой караула и выяснял местонахождение немецких постов. Когда фашисты запланировали карательную операцию против партизан, Валя проследил гитлеровского офицера, который стоял во главе карателей, и убил его. Позже мальчик успел взорвать шесть фашистских эшелонов, но зимой 1944-го в бою за Изяслав Каменец получил смертельное ранение и ушел из жизни на следующий день.

Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шедевры мирового искусства со скрытыми недостатками1
Как проклятие Спасской башни уничтожило Наполеона
Как выглядел Пушкин на самом деле43
9 удивительных домов, скрытых от посторонних глаз1
Зачем в Китае культивируют зомби-гриб
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
04:45
Кого берут в космонавты в России
Люди
03:40
Самая страшная железнодорожная катастрофа в СССР
Истории
00:08
Как правильно применять футбол в обычной жизни
Безумный мир Люди
00:28
Человек-паук рассекал по крышам Иркутска
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение