Телефонные мошенники — кто они на самом деле

Несмотря на все предостережения, до сих пор существуют доверчивые граждане, которые готовы перевести деньги на счет мошенника. По подсчетам экспертов, за 2017 год воры похитили более 1,5 млрд рублей со счетов доверчивых людей.

Кто стоит на другом конце провода

Как правило, вымоганием денег по телефону занимаются заключенные. Либо они пытаются заработать после колонии, либо в местах лишения свободы. Несмотря на запрет телефонов, устройства все равно попадают в тюрьмы. Очень часто средства связи заключенным передают родственники или близкие друзья. Некоторые перебрасывают устройства или даже доставляют с помощью квадрокоптеров.

После получения телефона аферисты сразу же приступают к мошенничеству: отправляют SMS и звонят гражданам, чтобы выманить у них деньги.

Распространенные схемы

В большинстве случаев заключенные представляются сотрудниками банка. Они говорят о сбое в системе или о несуществующем оформлении кредита. Затем они просят пойти к банкомату и набрать определенный набор цифр и действий. При этом неожиданно с вашего счета снимутся все деньги.

Существует еще несколько способов, но они постепенно устаревают. Раньше заключенные писали сообщения и представлялись родственниками или друзьями попавшими в беду, а затем просили финансово помочь. Однако, из-за распространенности этой схемы, многие граждане уже не ведутся.