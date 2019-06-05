Печенье с предсказанием принесло мужчине сотни миллионов долларов

Житель американского штата Северная Каролина сорвал джекпот в сотни миллионов долларов, вписав в лотерейный билет числа из печенья с предсказаниями. Об этом сообщает местный информационный портал WRAL.

66-летний Чарльз Джексон (Charles Jackson) решил сыграть в лотерею после того, как его внучка дала ему печенье с предсказанием, купленное во вьетнамском ресторане. Счастливые числа принесли ему выигрыш в 344,6 миллиона долларов (22,4 миллиарда рублей) — рекордный куш для штата.

Мужчина узнал о выигрыше с опозданием. Он утверждает, что не смотрит новости по телевизору, а потому не знал, сколько составил его приз. Джексон нашел выигрышную комбинацию в интернете и решил, что выиграл 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Но когда он пришел за деньгами, его огорошили новостью об истинном размере приза.

Американец принял решение сразу забрать 223 миллиона долларов (14,5 миллиарда рублей), а не получать всю сумму выигрыша платежами в течение нескольких лет. Часть денег он собирается пожертвовать на благотворительность, а один миллион долларов отдать брату. Мужчины давно договорились, что если кто-то из них сорвет большой джекпот, один отдаст другому миллион.

«Не знаю, что буду делать с этой кучей денег. Надеюсь, сильно они меня не изменят. Я продолжу ходить в джинсах, но, возможно, в новых», — признался журналистам счастливчик. Он добавил, что собирается съездить с супругой во Вьетнам, где они были уже около 20 раз.