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Секс-гуру Алекс Лесли заявил о намерении баллотироваться в президенты 

Кривое Зеркало 3 часа назад
Скандально известный секс-тренер Алекс Лесли заявил о своем желании вмешаться в ход выборов будущего Президента России в 2025 году и выставить свою кандидатуру.
— Будет жарко! — пишет Лесли в своем блоге Вконтакте. — Лесли в президенты! Пора начинать подготовку к выборам 2025 года друзья! У нас не так много времени и учитывайте, что против нас будут ВСЕ! Я позволю себе вмешаться в их ***** игру и выставить свою кандидатуру на выборах 2025 — просто чтобы посмотреть на их ***** глаза полные ужаса. Будет жарко, обещаю вам.
Напомним, об идее сделать Лесли Президентом заговорили его секс-ученицы Настя Рыбка и Саша Травка еще в 2017 году. Сразу же после выхода из следственного изолятора, где они провели неделю за то, что в рамках тренинга Алекса Лесли выполнили задание, которое требовало от них заняться сексом с незнакомым мужчиной на улице и выложили это в интернет.
— Алекс Лесли станет президентом и тогда в России не будет больше крови и насилия, — заявляла в 2017 году героиня порно-ролика с набережной. — Нашим президентом будет Алекс Лесли, который за Любовь и секс, — уверяла подписчиков Инстаграм Настя Рыбка.
Но в планы секс-революционеров вмешалась тайская полиция, которая арестовала всю «банду» во время проведения секс-тренинга в Паттайе. И секс-гуру Алекс Лесли и Настя Рыбка в компании других тренеров и мастериц провели почти год в тайской тюрьме. Спустя несколько месяцев после возвращения в Россию Алекс Лесли не оставил свою идею политизировать свои занятия сексом и начать пропаганду беспорядочных связей на государственном уровне.
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Люди , Видео , ФСИН
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