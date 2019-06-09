Поэт №1: зачем в СССР скрывали связь Маяковского и Лили Брик

Однажды возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик отправила советским властям письмо, где обвиняла их в том, что после смерти поэта о нем совершенно забыли. Сталин был этим посланием возмущен. Он и сам считал Маяковского "талантливейшим поэтом Советской эпохи", поэтому велел Ежову немедленно разобраться с этим недоразумением. И он разобрался — Маяковского тут же назначили "поэтом No 1", а годами позже канонизировали окончательно.

С тех пор покойный Маяковский должен был стать идеалом советского человека, и, чтобы он этому идеалу соответствовал, в конце 40-х секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и сестра поэта Людмила начали "чистку биографии" Маяковского.

Переписка Маяковского и Брик

Людмила была уверена, что порочная связь ее брата с Брик позорит его имя. Однако до конца уследить за тем, что пишут биографы ей не удалось. В 1958-м издание "Литнаследство" напечатало фрагменты переписки поэта и его возлюбленной. Реакция Людмилы не заставила себя долго ждать. Она тут же написала письмо Суслову, где обвинила издателей в "чернении честного имени борца за коммунизм" и выразила надежду на то, что ЦК партии защитит Маяковского от "травли".

И ЦК защитил. Весной 1959-го комиссия постановила, что опубликованные письма влекут за собой "неверное представление" о великом поэте, "возмущение советском общественности" и вообще использование данной литературы "в целях антисоветской пропаганды".

Квартира

Спустя пять лет Людмила потребовала закрытия музея поэта в Гендриковском переулке, где Владимир жил с Лилей и ее мужем Осипом Брик . Маяковская обосновала это тем, что ее брат "только иногда ночевал там" и имел "лишь одну маленькую комнату". Так Суслов распорядился перенести музей поэта на Лубянку, где он якобы жил с 1919-го по 1930-й и написал свои главные произведения. С тех пор любимое жилище Маяковского навсегда кануло в Лету.

Литературный заговор