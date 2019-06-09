Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поэт №1: зачем в СССР скрывали связь Маяковского и Лили Брик 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Однажды возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик отправила советским властям письмо, где обвиняла их в том, что после смерти поэта о нем совершенно забыли. Сталин был этим посланием возмущен. Он и сам считал Маяковского "талантливейшим поэтом Советской эпохи", поэтому велел Ежову немедленно разобраться с этим недоразумением. И он разобрался — Маяковского тут же назначили "поэтом No 1", а годами позже канонизировали окончательно.
С тех пор покойный Маяковский должен был стать идеалом советского человека, и, чтобы он этому идеалу соответствовал, в конце 40-х секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и сестра поэта Людмила начали "чистку биографии" Маяковского.

Переписка Маяковского и Брик

Людмила была уверена, что порочная связь ее брата с Брик позорит его имя. Однако до конца уследить за тем, что пишут биографы ей не удалось. В 1958-м издание "Литнаследство" напечатало фрагменты переписки поэта и его возлюбленной. Реакция Людмилы не заставила себя долго ждать. Она тут же написала письмо Суслову, где обвинила издателей в "чернении честного имени борца за коммунизм" и выразила надежду на то, что ЦК партии защитит Маяковского от "травли".
И ЦК защитил. Весной 1959-го комиссия постановила, что опубликованные письма влекут за собой "неверное представление" о великом поэте, "возмущение советском общественности" и вообще использование данной литературы "в целях антисоветской пропаганды".

Квартира

Спустя пять лет Людмила потребовала закрытия музея поэта в Гендриковском переулке, где Владимир жил с Лилей и ее мужем Осипом Брик. Маяковская обосновала это тем, что ее брат "только иногда ночевал там" и имел "лишь одну маленькую комнату". Так Суслов распорядился перенести музей поэта на Лубянку, где он якобы жил с 1919-го по 1930-й и написал свои главные произведения. С тех пор любимое жилище Маяковского навсегда кануло в Лету.

Литературный заговор

В 1968-м к 75-летию поэта вышел восьмитомный сборник его стихов, в котором не было ни единого упоминания Брик. И это неудивительно, ведь одним из редакторов сборника стала сестра Маяковского. Чуть позже в "Огоньке" вышла статья, что самой большой любовью поэта была Татьяна Яковлева, а вовсе не "Лиличка".
Комментарии
Люди , Осип Брик , Татьяна Яковлева , Михаил Суслов , Лиля Брик , КПСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов2
Как узнать владельца неизвестного номера телефона4
В Америке разыграли лотерейный билет в $530 млн
Люди, «забитые» с ног до головы, в одежде и без41
Климатологи рассказали, что станет с Сибирью через 60 лет8
Видео
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
05:07
«Ферганские погромы»: кровавый реквием по СССР
Истории
01:55
Трагическая судьба Легасова, расследовавшего Чернобыль
Люди
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
01:58
Мохнаторукий краб приполз из Азии в Подмосковье
Безумный мир
03:41
Как выглядят «самолёты судного дня»
Безумный мир
00:32
Коварная обезьяна оголила туристку
Безумный мир
10:41
Причуды миллионеров, изумляющие людей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение