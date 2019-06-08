Убийство молодой американской пары не могли раскрыть десятки лет. Только спустя 43 года благодаря улике, оставленной на вещах жертвы, криминалисты вышли на след преступника. Им оказался добродушный 82-летний пенсионер Рэймонд Ваннивенховен. Это шокировало соседей, знающих его как весьма милого старика, который мухи не обидит. За ходом необычного расследования проследила «Лента.ру».
Начало конца
43 года назад, 9 июля 1976 года, Дэвид Шульдес с невестой Эллен Матеис поехали на выходные в природный заповедник Мак-Клинток, штат Висконсин. Они нашли укромное место вдали от туристов, разбили лагерь и собирались пойти на прогулку по лесу. По пути 24-летняя Матеис зашла на пару минут в уборную, Шульдес ждал ее снаружи.
В этот момент неизвестный застрелил 25-летнего мужчину из винтовки 30-го калибра. Убийца велел второй жертве сдаться и пройти около 90 метров вглубь леса. По другой неофициальной версии, женщина пыталась позвать на помощь и пустилась в бега. Преступник изнасиловал Матеис, после чего убил ее и бесследно скрылся.
информационный канал «FOX 11 NEWS»
Эллен Матеис и Дэвид Шульдес
Около 14:30 по местному времени работник парка Стэнли Апанасьевич приехал проверить, остались ли у него дрова. Он разбирал сваленную у туалета груду древесины и заметил тело Шульдеса. Мужчина осмотрел труп и увидел лужу крови возле его головы. Апанасьевич попросил водителя, заехавшего в лес, остаться возле покойника, а сам пошел за подмогой.
Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и констатировали насильственную смерть. Они нашли в разбитом лагере женские вещи и отправились на поиски. Обнаружить мертвую Матеис удалось только утром следующего дня.
Аутопсия выявила, что Шульдес погиб в результате выстрела в шею, а его возлюбленная получила огнестрельные ранения в области груди и живота. Помимо этого, специалисты изъяли сперму насильника с шорт женщины и отправили ее на экспертизу.
Ушел под воду
Следователи пришли в замешательство: они не могли понять, кто и зачем столь кровожадно расправился с молодыми людьми. Убийца не взял деньги и личные вещи убитых, в машине американцев лежал нетронутым кошелек Матеис. После кровавого преступления, туристы еще долгое время предпочитали обходить стороной злосчастный заповедник.
FOX 11 NEWS
Парк Мак-Клинток, в котором произошло убийство
Несколько лет детективам не удавалось выйти на след убийцы, дело переходило от одного сыщика к другому. В 1990-х годах за расследование взялся Крэйг Бейтс. Вскоре в криминалистике начали широко использовать ДНК-дактилоскопию. К этому методу прибегали при проведении судебно-медицинских экспертиз для раскрытия преступлений, а также для установления родства и идентификации личности людей.
Бейтс воспользовался этим методом и благодаря сотрудникам лаборатории получил генетический портрет убийцы. Данные загрузили в национальную базу данных ДНК США, чтобы сравнить с имеющимися в системе образцами. Однако человека с подобным ДНК-профилем в базе обнаружено не было.
Облик неуловимого призрака
В 2001 году расследование убийства поручили детективу Тодду Болдуину. Он определил круг подозреваемых и взял у них ДНК-образцы. Все они также не соответствовали генетическому портрету преступника, разработанному на основе вещественных доказательств. Спустя 17 лет безуспешных попыток закрыть дело, в конце марта 2018 года следователи связались с Томом Шоу, представляющим компанию Parabon NanoLabs. Он занимался ДНК-фенотипированием — восстановлением облика неизвестного преступника по его генам.
Marinette County Sheriff's Office
Портрет предполагаемого преступника на основе ДНК-анализа
В начале апреля того же года Болдуин предоставил Parabon NanoLabs ДНК-образцы убийцы. Результаты анализа пришли уже через два дня: у мужчины была светлая кожа, рыжевато-каштановые волосы и веснушки. Специалисты воссоздали предполагаемую внешность подозреваемого в возрасте 25 и 65 лет, учитывая время, прошедшее с момента совершения убийства.
9 октября 2018 года представители Parabon NanoLabs связались со следователями. По их словам, генеалог, который работал на компанию, изучил материалы дела и путем исследований сузил круг подозреваемых до конкретной семьи из штата Висконсин — Глэдис Брюнетт и Эдварда Ваннивенховена. Генеалог предположил, что убийцей мог быть один из четырех сыновей или четырех внуков американцев. Он предоставил детективам имена всех сыновей Брюнетт и Ваннивенховена.
Роковой конверт
В начале января 2019 года детектив Болдуин с напарником осмотрели дом одного из сыновей, Корнелиуса. Сыщики нашли недалеко от его участка мусорный бак и изъяли три вещи, якобы принадлежащие подозреваемому: пару носков, бандаж и ингалятор. Проведенная экспертиза выявила, что Корнелиус не причастен к убийству, однако его ДНК-образцы имели родственную связь с ДНК-профилем преступника.
Вычеркнув Корнелиуса из списка подозреваемых, Болдуин продолжил расследование. Следующим на очереди был его брат Эдвард. Оказалось, мужчина жил по соседству с детективом в отставке Томом Шеллоу и часто заходил к нему на чашку кофе. Болдуин попросил коллегу сохранить для него использованную чашку Эдварда, чтобы взять его ДНК-образцы. Шеллоу согласился. Вскоре стало известно, что второй брат также состоит в родственной связи с предполагаемым убийцей, но не имел отношения к делу.
С братом Рэймондом Болдуин пошел на очередную уловку. Он подговорил напарника Даррена Ласковски, чтобы тот обратился к третьему подозреваемому под предлогом пройти краткий опрос о работе полиции. По просьбе Ласковски, Рэймонд положил заполненную анкету в конверт и запечатал его с помощью слюны.
Специалисты обследовали полученные материалы в лаборатории и заключили — сперма с вещи покойной принадлежит Рэймонду Ваннивенховену. 14 марта 2019 года полицейские нашли в гараже его дома винтовку. Помимо этого, на полке над стиральной машинкой и сушилкой стояла жестяная банка с гильзами.
Идеальный сосед
Уже через неделю Рэймонд Ваннивенховен предстал перед судом. Его залог составил один миллион долларов. «Не виновен, не виновен, не виновен», — отчаянно твердил подозреваемый, когда судья спросил, сознается ли он в содеянном. Следующее слушание по делу назначено на 19 июня.
«К сожалению, он слишком долго оставался безнаказанным», — отметил родственник покойного, 68-летний Керт Шульдес (Kurt Schuldes). «Да, времени прошло очень много, — добавила Синтия Чизек (Cynthia Chizek), 53-летняя племянница Матеис. — Осознание, что кто-то совершил столь ужасное преступление и ходит на свободе, все это время висело камнем на шее».
Marinette County Sheriff's Office
Рэймонд Ваннивенховен
Брат умершей жены подозреваемого, Риты, убежден, что произошла путаница, и его родственник невиновен. По его словам, Рэймонд всегда с любовью относился к своей супруге и детям. Рита скончалась в 2008 году, буквально через несколько месяцев после 50-й годовщины их свадьбы. Близкий друг преступника Уэйн Санки отметил, что после смерти жены Рэймонд активно занялся рыболовством, охотой и кемпингом.
«Вы, должно быть, просто шутите, — вспоминает свою реакцию Санки, когда ему сообщили имя убийцы. — Я рассказал жене, и она не могла поверить. Она сказала: "Да не может такого быть. Наш сосед Рэй?"» По его словам, 82-летний Рэймонд с грубым голосом и громким, выразительным смехом был мастером на все руки. Он был тем соседом, который всегда помашет рукой из машины и заведет непринужденную беседу.
Темное прошлое
Десятки лет вдовец и отец пяти взрослых детей спокойно жил в небольшом городке Лейквуд на севере штата Висконсин. Буквально в 40 километрах от того самого места, где он хладнокровно застрелил двух ни в чем не повинных людей. Местные жители задаются вопросом: кем же на самом деле был этот тихий человек, старина Рэймонд?
Оказалось, мало кто знал о темной стороне его личности. В 1957 году в возрасте 20 лет, будучи в браке, Рэймонд под именем Лоуренса Ваннивенховена на полгода попал в тюрьму за нападение на 17-летнюю девушку. Пострадавшая гуляла с тремя друзьями, когда мужчина ударил ее по спине, лицу и плечу. По данным полиции, незадолго до этого Рэймонд пытался напасть на другую 16-летнюю жертву.
Тогда в суде преступник заключил, что он «всего лишь хотел напугать девушек». В 1960 году он получил год лишения свободы условно за то, что не оказывал финансовой поддержки жене и годовалой дочери. Только недавно соседям ненадолго показалось, что Рэймонд настроен к ним враждебно — но он впервые за долгое время напился, потому никто не придал этому значения. Несколько лет назад он завязал с алкоголем по состоянию здоровья.
Фред Мейсон, работник городской свалки, часто видел Рэймонда в грудах металлолома.
«Уж я-то знаю — когда он напивался, он становился тем еще подонком. Ты бы не захотел быть рядом с ним в этот момент. Думаю, многие бы не захотели»,
— рассказал 66-летний Мейсон.
86-летний Роберт Ганзелл вспоминает, что иногда ужинал с семьей Ваннивенховен. По его словам, действительно ходили слухи, что Рэймонд «слетал с катушек» под воздействием алкоголя. Однако сам он не был свидетелем подобного.
«Никогда и не думал, что убийцей мог быть он. Кто бы мог представить, что он вообще на такое способен»,
— заверил мужчина.
«Он производил впечатление очень порядочного человека, обычного пенсионера, — говорит Санки. — Где бы ты ни находился, если ты упоминал Рэя, все говорили: "Ох, старина Рэй". И так каждый раз. До сих пор не укладывается в голове».