Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер

Убийство молодой американской пары не могли раскрыть десятки лет. Только спустя 43 года благодаря улике, оставленной на вещах жертвы, криминалисты вышли на след преступника. Им оказался добродушный 82-летний пенсионер Рэймонд Ваннивенховен. Это шокировало соседей, знающих его как весьма милого старика, который мухи не обидит. За ходом необычного расследования проследила «Лента.ру».

Начало конца

43 года назад, 9 июля 1976 года, Дэвид Шульдес с невестой Эллен Матеис поехали на выходные в природный заповедник Мак-Клинток, штат Висконсин. Они нашли укромное место вдали от туристов, разбили лагерь и собирались пойти на прогулку по лесу. По пути 24-летняя Матеис зашла на пару минут в уборную, Шульдес ждал ее снаружи.

В этот момент неизвестный застрелил 25-летнего мужчину из винтовки 30-го калибра. Убийца велел второй жертве сдаться и пройти около 90 метров вглубь леса. По другой неофициальной версии, женщина пыталась позвать на помощь и пустилась в бега. Преступник изнасиловал Матеис, после чего убил ее и бесследно скрылся.

информационный канал «FOX 11 NEWS»

Эллен Матеис и Дэвид Шульдес

Около 14:30 по местному времени работник парка Стэнли Апанасьевич приехал проверить, остались ли у него дрова. Он разбирал сваленную у туалета груду древесины и заметил тело Шульдеса. Мужчина осмотрел труп и увидел лужу крови возле его головы. Апанасьевич попросил водителя, заехавшего в лес, остаться возле покойника, а сам пошел за подмогой.

Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и констатировали насильственную смерть. Они нашли в разбитом лагере женские вещи и отправились на поиски. Обнаружить мертвую Матеис удалось только утром следующего дня.

Аутопсия выявила, что Шульдес погиб в результате выстрела в шею, а его возлюбленная получила огнестрельные ранения в области груди и живота. Помимо этого, специалисты изъяли сперму насильника с шорт женщины и отправили ее на экспертизу.

Ушел под воду

Следователи пришли в замешательство: они не могли понять, кто и зачем столь кровожадно расправился с молодыми людьми. Убийца не взял деньги и личные вещи убитых, в машине американцев лежал нетронутым кошелек Матеис. После кровавого преступления, туристы еще долгое время предпочитали обходить стороной злосчастный заповедник.

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Парк Мак-Клинток, в котором произошло убийство

Несколько лет детективам не удавалось выйти на след убийцы, дело переходило от одного сыщика к другому. В 1990-х годах за расследование взялся Крэйг Бейтс. Вскоре в криминалистике начали широко использовать ДНК-дактилоскопию. К этому методу прибегали при проведении судебно-медицинских экспертиз для раскрытия преступлений, а также для установления родства и идентификации личности людей.

Бейтс воспользовался этим методом и благодаря сотрудникам лаборатории получил генетический портрет убийцы. Данные загрузили в национальную базу данных ДНК США, чтобы сравнить с имеющимися в системе образцами. Однако человека с подобным ДНК-профилем в базе обнаружено не было.

Облик неуловимого призрака

В 2001 году расследование убийства поручили детективу Тодду Болдуину. Он определил круг подозреваемых и взял у них ДНК-образцы. Все они также не соответствовали генетическому портрету преступника, разработанному на основе вещественных доказательств. Спустя 17 лет безуспешных попыток закрыть дело, в конце марта 2018 года следователи связались с Томом Шоу, представляющим компанию Parabon NanoLabs. Он занимался ДНК-фенотипированием — восстановлением облика неизвестного преступника по его генам.

Marinette County Sheriff's Office

Портрет предполагаемого преступника на основе ДНК-анализа

В начале апреля того же года Болдуин предоставил Parabon NanoLabs ДНК-образцы убийцы. Результаты анализа пришли уже через два дня: у мужчины была светлая кожа, рыжевато-каштановые волосы и веснушки. Специалисты воссоздали предполагаемую внешность подозреваемого в возрасте 25 и 65 лет, учитывая время, прошедшее с момента совершения убийства.

9 октября 2018 года представители Parabon NanoLabs связались со следователями. По их словам, генеалог, который работал на компанию, изучил материалы дела и путем исследований сузил круг подозреваемых до конкретной семьи из штата Висконсин — Глэдис Брюнетт и Эдварда Ваннивенховена. Генеалог предположил, что убийцей мог быть один из четырех сыновей или четырех внуков американцев. Он предоставил детективам имена всех сыновей Брюнетт и Ваннивенховена.

Роковой конверт

В начале января 2019 года детектив Болдуин с напарником осмотрели дом одного из сыновей, Корнелиуса. Сыщики нашли недалеко от его участка мусорный бак и изъяли три вещи, якобы принадлежащие подозреваемому: пару носков, бандаж и ингалятор. Проведенная экспертиза выявила, что Корнелиус не причастен к убийству, однако его ДНК-образцы имели родственную связь с ДНК-профилем преступника.

Вычеркнув Корнелиуса из списка подозреваемых, Болдуин продолжил расследование. Следующим на очереди был его брат Эдвард. Оказалось, мужчина жил по соседству с детективом в отставке Томом Шеллоу и часто заходил к нему на чашку кофе. Болдуин попросил коллегу сохранить для него использованную чашку Эдварда, чтобы взять его ДНК-образцы. Шеллоу согласился. Вскоре стало известно, что второй брат также состоит в родственной связи с предполагаемым убийцей, но не имел отношения к делу.

С братом Рэймондом Болдуин пошел на очередную уловку. Он подговорил напарника Даррена Ласковски, чтобы тот обратился к третьему подозреваемому под предлогом пройти краткий опрос о работе полиции. По просьбе Ласковски, Рэймонд положил заполненную анкету в конверт и запечатал его с помощью слюны.

Специалисты обследовали полученные материалы в лаборатории и заключили — сперма с вещи покойной принадлежит Рэймонду Ваннивенховену. 14 марта 2019 года полицейские нашли в гараже его дома винтовку. Помимо этого, на полке над стиральной машинкой и сушилкой стояла жестяная банка с гильзами.

Идеальный сосед

Уже через неделю Рэймонд Ваннивенховен предстал перед судом. Его залог составил один миллион долларов. «Не виновен, не виновен, не виновен», — отчаянно твердил подозреваемый, когда судья спросил, сознается ли он в содеянном. Следующее слушание по делу назначено на 19 июня.

«К сожалению, он слишком долго оставался безнаказанным», — отметил родственник покойного, 68-летний Керт Шульдес (Kurt Schuldes). «Да, времени прошло очень много, — добавила Синтия Чизек (Cynthia Chizek), 53-летняя племянница Матеис. — Осознание, что кто-то совершил столь ужасное преступление и ходит на свободе, все это время висело камнем на шее».

Marinette County Sheriff's Office

Рэймонд Ваннивенховен

Брат умершей жены подозреваемого, Риты, убежден, что произошла путаница, и его родственник невиновен. По его словам, Рэймонд всегда с любовью относился к своей супруге и детям. Рита скончалась в 2008 году, буквально через несколько месяцев после 50-й годовщины их свадьбы. Близкий друг преступника Уэйн Санки отметил, что после смерти жены Рэймонд активно занялся рыболовством, охотой и кемпингом.

«Вы, должно быть, просто шутите, — вспоминает свою реакцию Санки, когда ему сообщили имя убийцы. — Я рассказал жене, и она не могла поверить. Она сказала: "Да не может такого быть. Наш сосед Рэй?"» По его словам, 82-летний Рэймонд с грубым голосом и громким, выразительным смехом был мастером на все руки. Он был тем соседом, который всегда помашет рукой из машины и заведет непринужденную беседу.

Темное прошлое

Десятки лет вдовец и отец пяти взрослых детей спокойно жил в небольшом городке Лейквуд на севере штата Висконсин. Буквально в 40 километрах от того самого места, где он хладнокровно застрелил двух ни в чем не повинных людей. Местные жители задаются вопросом: кем же на самом деле был этот тихий человек, старина Рэймонд?

Оказалось, мало кто знал о темной стороне его личности. В 1957 году в возрасте 20 лет, будучи в браке, Рэймонд под именем Лоуренса Ваннивенховена на полгода попал в тюрьму за нападение на 17-летнюю девушку. Пострадавшая гуляла с тремя друзьями, когда мужчина ударил ее по спине, лицу и плечу. По данным полиции, незадолго до этого Рэймонд пытался напасть на другую 16-летнюю жертву.

Тогда в суде преступник заключил, что он «всего лишь хотел напугать девушек». В 1960 году он получил год лишения свободы условно за то, что не оказывал финансовой поддержки жене и годовалой дочери. Только недавно соседям ненадолго показалось, что Рэймонд настроен к ним враждебно — но он впервые за долгое время напился, потому никто не придал этому значения. Несколько лет назад он завязал с алкоголем по состоянию здоровья.

Фред Мейсон, работник городской свалки, часто видел Рэймонда в грудах металлолома.

«Уж я-то знаю — когда он напивался, он становился тем еще подонком. Ты бы не захотел быть рядом с ним в этот момент. Думаю, многие бы не захотели»,

— рассказал 66-летний Мейсон.

86-летний Роберт Ганзелл вспоминает, что иногда ужинал с семьей Ваннивенховен. По его словам, действительно ходили слухи, что Рэймонд «слетал с катушек» под воздействием алкоголя. Однако сам он не был свидетелем подобного.

«Никогда и не думал, что убийцей мог быть он. Кто бы мог представить, что он вообще на такое способен»,

— заверил мужчина.