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Выжившие: самые невероятные истории спасения 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чудеса действительно случаются. Какие-то из них — везение, какие-то — следствие большой силы воли. В любом случае именно эти чудеса помогают людям выжить в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Весна Вулович

Зимой 1972 года над Чехословакией взорвался пассажирский самолет. В минуту взрыва лайнер находился на высоте более 10 тысяч метров. Все, находившиеся на борту, погибли, за исключением стюардессы Весны Вулович. При падении девушка сильно повредила череп и получила тяжелые травмы позвоночника. Когда врачи обнаружили Вулович, она была без сознания. Целый месяц девушка пролежала в коме, а затем у нее ушло полгода на восстановление.

Эрик Нерэс

В январе 2007-го опытный ныряльщик Нерэс совершил очередное погружение у юго-восточного побережья Австралии. Вдруг будто из ниоткуда к 41-летнему мужчине подплыла трехметровая кровожадная белая акула. Хищник попытался проглотить Эрика с головы, но мужчине удалось изловчиться и он ударил акулу рукой в глаз. Тогда акула выпустила Нерэс и уплыла прочь. На сушу мужчину поднял его 25-летний сын. Нерэс потерял много крови, но все-таки ему удалось выжить.

Китайский младенец

В 2015 у китайских супругов родился малыш с расщелиной неба. Пара не была готова растить ребенка "с проблемами", поэтому они положили живого младенца в картонную коробку и закопали на кладбище. Спустя восемь дней девушка Лу Фенглиан собирала цветы, как вдруг услышала плач, доносящийся из-под земли. Она принялась копать землю и обнаружила младенца, — ему удалось выжить только за счет того, что картон пропускал воздух и воду.
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