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Почему иностранцы больше всего завидуют русским 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Россияне часто не скрывают своей зависти к иностранцам и даже рассказывают о своем желании покинуть Родину. Однако, оказывается, сами иностранцы во многом завидуют жителям нашей страны и не прочь бы оказаться «в нашей шкуре».

Не такая уж и холодная Россия

Особенно сильно иностранцы завидуют отоплению. Так, россияне привыкли к тому, что в квартирах всегда тепло и даже зимой можно ходить по дому в футболке. А вот для большинства европейцев и американцев это просто непозволительная роскошь.
Возможно, климат там гораздо теплее, чем у нас. Однако, зимы все же холодные, а такого отопления как у россиян не предусмотрено. Людям приходится устанавливать электрические обогреватели и ходить дома в нескольких слоях одежды.

Водный баланс

Самая обычная вода, которая у большинства россиян непрерывно течет из крана, вызывает у иностранцев жуткую зависть. Дело в том, что в Европе очень дорогая вода, и принять горячую ванную для многих оказывается не по средствам. В некоторых государствах воду и вовсе дают по графику. Поэтому иностранцы чаще всего вынуждены просто принимать «быстрый душ».
Кстати, у обычных американцев, например, практически никогда нет собственных стиральных машин. По всей видимости, в целях экономии воды в Штатах принято стирать вещи в общественных прачечных. Зато именно там, согласно голливудским фильмам, происходит добрая половина знакомств.

Интернет — наше все

Возможно, вы замечали, что даже в европейских отелях не всегда есть свободный доступ в интернет. Гостям иногда приходится «ловить» Wi-Fi в холле гостиницы. Все потому, что гигабайты интернета в Европе на вес золота. Стоит он дорого, а работает очень медленно.
Так, онлайн-просмотр фильма кажется для жителей Европы чем-то немыслимым. В то время как многие россияне привыкли нон-стоп смотреть сериалы, лежа в кроватке.

Большая удача

Москвичам же особенно завидуют из-за загородных участков. Так, у многих жителей столицы, есть возможность полоть грядки на своей собственной даче. В то время, как жители больших европейских и американских городов привыкли ютиться в маленьких квартирах, а по выходным им приходится бежать в городские парки, где можно хоть как-то «отдохнуть на природе».
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