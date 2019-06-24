Как французский революционер стал королем Швеции

Жан-Батист Бернадот родился в 1763 году в семье прокурора. Отец умер, оставив большие долги. В 17 лет юноша ушел в армию и к 25-ти стал сержантом. Ничего выше этого звания человек не дворянского происхождения получить не мог.

Великая Французская революция открыла Бернадоту дорогу к новым званиям, хотя осторожный Жан-Батист поначалу в гражданском конфликте решил соблюдать нейтралитет. Зато во время военных действий Бернадот личным примером и умелым руководством подчиненными шел вверх по карьерной лестнице. Уже в 1794 году он командовал дивизией, имея чин бригадного генерала. Когда Наполеон провозгласил себя императором, Жан-Батист сделал себе татуировку «Да здравствует республика!». В благодарность за поддержку Бонапарт сделал Бернадота маршалом и наместником в Ганновере.

Отношения Бернадота с императором не были теплыми. Маршал публично критиковал правителя и сомневался в его приказах и действиях. Но Бонапарт продолжал доверять маршалу, вероятно потому, что женой Жан-Батиста была Клари Дезире. Она должна была стать невестой Наполеона, пока тот не бросил девушку ради парижской куртизанки Жозефины Богарне. Считается, что спустя многие годы Наполеон еще чувствовал вину перед Дезире. Кроме того, ее сестра вышла замуж за брата императора, Жозефа.

В 1809 году в жизни Бернадота произошел неожиданный поворот. В Швеции на трон взошел король Карл XIII, у которого не было наследников. Шведы предложили стать принцем Жану-Батисту Бернадоту. Так они хотели угодить Наполеону, от которого страна находилась в определенной зависимости. Также Бернадот ранее прославился своим гуманным отношением к пленным и успел показать задатки лидера. Приглашение Бернадота в Швецию поразило Наполеона. Главой союзного государства мог стать строптивый независимый человек, но все же — француз и дальний родственник. Разрываясь между страхами и надеждами, император Франции решил, что не будет препятствовать восхождению Бернадота на трон, но и никак способствовать ему тоже не стал.

Бернадот, который стал в Швеции Карлом Юханом, сразу показал характер. Швеция, по приказу принца, не поддержала войну с Россией. Когда поход Наполеона закончился поражением, Швеция официально встала на сторону антинаполеоновской коалиции, а бывший французский военачальник сражался против своих соотечественников в «Битве народов». Тогда же принц заставил Данию отказаться от Норвегии в пользу Швеции. Мало кто в Европе был в восторге от перспективы увидеть в качестве короля Швеции бывшего наполеоновского маршала, но тут помогла Россия. В 1818 году, после смерти Карла XIII, Жан-Батист Бернадот стал королём Швеции и Норвегии Карлом XIV Юханом.

Монарх так и не выучил шведский язык, в повседневности он оставался французом. Зато в области государственного управления Бернадот показал себя с наилучшей стороны. Он провел ряд реформ для развития экономики и укрепления финансов, восстановления престижа страны. Карл XIV заложил основы шведского нейтралитета, которые позволили стране избежать участия в крупных военных конфликтах. Интересно, что Жан-Батист не позволял слугам находиться рядом, когда он принимал ванну, и одевался Бернадот сам, хоть это было и не принято. А дело в том, что на теле короля красовалась татуировка «Да здравствует республика!», выведенная в начале революции. Об этой надписи шведы узнали уже после смерти Жан-Батиста, в 1844 году, и были поражены.

Новым королем Швеции стал его сын, Оскар I, а в феврале 2018 года исполнилось 200 лет, как шведский трон принадлежит представителям династии Бернадотов из Франции. Это самая долгоправящая династия в истории Швеции.