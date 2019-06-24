Как сложилась судьба Ярославны, королевы Франции

В этом году выходит совместный украино-французский фильм "Анна Киевская", снятый по истории, случившейся около тысячи лет тому назад. Это фильм о судьбе дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне, которая в середине XI века вышла замуж за короля Франции. Ранее, в 1978 году, еще в советские времена, фильм на ту же тему сняли на "Ленфильме" с актрисой Еленой Кореневой в главной роли.

Русская княжна — королева Франции

Анна Ярославна родилась между 1025 (фрацузская версия) и 1036 годом и была младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого от брака с шведской княжной Ингегердой. В России сведений о ней не сохранилось, после того, как девушку выдали замуж, на родине о ней практически забыли. Однако во Франции "Анна Русская" или "Анна Киевская" стала одной из ярких исторических фигур.

В хронике аббатства Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе сообщается, что король Генрих I направил в «землю руссов», находившуюся где-то «у греческих границ» посольство во главе с епископом и одним из своих вассалов в 1048 году, чтобы просить руки княжны Анны. Девушка отбыла во Францию вместе с посольством и обвенчалась с королем ярким солнечным днем 19 мая 1051 года. Неизвестно, сколько ей было лет в тот день — историки считают, что от 15 до 25. Никакой территориальной выгоды этот брак Генриху не принес, но принес материальную — княжна привезла с собой богатое приданное в драгоценных камнях и мехах. Через год Анна родила королю наследника, будущего короля Филиппа I.

После смерти Генриха I в 1060-м году Анна некоторое время была регентшей Франции от лица своего сына.

Поздняя любовь

Казалось бы, Анне было поздно думать о любви. Она была вдовой, стояла во главе государства, младшему из ее детей не исполнилось и семи лет. Тем не менее, Анну, судя по всему, настигла такая любовь, о которой слагают поэмы и ради которой люди готовы жертвовать всем остальным. В 1061 году ее "похитил" с прогулки граф Рауль де Крепи, а вскоре стало известно, что она вышла за того замуж. Брак был скандальным. Рауль не успел толком развестись со своей второй женой до того, как жениться на Анне. Его отлучили от церкви. Дело расследовали папские легаты по его заданию. Но паре влюбленных все было нипочем. Они прожили вместе вплоть до смерти Рауля в 1074 году, когда Анна снова вернулась ко двору и стала просто "матерью короля". Она умерла в 1089 году (1075 по другой версии). Место ее захоронения неизвестно. Вероятнее всего, бывшая киевская княжна была похоронена в одном из монастырей, подвергшихся перестройке и разграблению во время Французской революции.