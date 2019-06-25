Сколько денег обнаружили на банковских счетах Гитлера после его смерти

Гитлер, несмотря на кажущуюся аскетичность, был баснословно богатым человеком. Он владел не только огромными счетами, но и состоянием, вложенным в недвижимость и произведения искусства. Какова же судьба колоссального наследства фюрера?

Небедный гражданин

К своему благосостоянию Гитлер шел долгие годы, и доставалось оно ему разными путями. Первые серьезные деньги будущий вождь Германии стал зарабатывать выступлениями на заседаниях НСДАП. За каждую пламенную речь он требовал от 200 до 250 марок. Учитывая интенсивность выступлений, в месяц молодой оратор мог рассчитывать на сумму, равную окладу управляющего банком. Щедро партия оплачивала Гитлеру и публикации его статей в газете "Народный обозреватель" (Volkischer Beobachter).

К 1921 году Гитлер сумел заработать на роскошный автомобиль марки Selve, позднее он обзавелся представительским «Мерседесом» стоимостью 26 тыс. рейхсмарок. На вопросы налоговых органов , откуда у члена региональной партии средства на такие дорогие автомобили, Гитлер отвечал так: «Деньги взяты в ссуду, транспорт партийный и нужен ему исключительно для работы».

Во второй половине 1920-х у Гитлера появились новые источники дохода в виде пожертвований на нужды партии, как от частных лиц, так и от крупных фирм. Одним из спонсоров лидера НСДАП был американский предприниматель Генри Форд . Гитлер, никогда не видевший разницы между партийной кассой и собственным бумажником, распоряжался всеми средствами по своему усмотрению.

В 1929 году Гитлер смог себе позволить арендовать квартиру площадью в 320 квадратных метров в одном из самых престижных районов Мюнхена. В год содержание подобных апартаментов обходилось в 4200 марок — это приблизительно соответствовало годовому жалованью немецкого профессора. Свой статус Гитлер поддерживал и дорогой одеждой. Так, в 1932 году он заказал себе несколько жилетов, стоимость каждого из которых превышала по современным меркам 3 тысячи евро.

Состояние растет

Написанный Гитлером во время заключения труд Mein Kampf (1923-1924 гг.) после прихода НСДАП в 1933 году к власти стал расходиться миллионными тиражами. По подсчетам историков, продажи несчетных экземпляров данной книги принесли фюреру, по меньшей мере, 8 миллионов рейхсмарок.

Помимо выручки от реализации Mein Kampf Гитлер мог рассчитывать на гонорар в 1 млн рейхсмарок за издание своей автобиографии, а также на немалые авторские отчисления от продажи марок и фотографий со своим изображением. На этом фоне оклад фюрера в 44 тысячи марок, что в 300 раз превышало размер средней зарплаты немецкого рабочего, выглядел сущим пустяком.

В 1935 году закончилась тяжба Гитлера с налоговыми органами. Задолженность фюрера, на тот момент достигавшая 405 494 рейхсмарки (на современные деньги — 10,5 млн долларов), была полностью списана. Гитлер стал первым и единственным гражданином Третьего рейха, освобожденным от налогов.

И все же самым важным источником финансового благополучия Гитлера оставались деньги партии. Кроме самого фюрера этими средствами мог распоряжаться лишь начальник Партийной канцелярии Мартин Борман . Установить точную денежную сумму, осевшую в партийной кассе, никто так и не сумел, однако по самым скромным подсчетам к 1944 году там находилось не менее 700 миллионов рейхсмарок.

В разгар Второй мировой войны Гитлер безусловно являлся богатейшим человеком планеты, что явно не вписывалось в создаваемый немецкими СМИ образ скромного и близкого к народу вождя. О финансовых возможностях Гитлера может свидетельствовать хотя бы тот факт, что содержание резиденции в Бергхофе со штатом в несколько тысяч человек он оплачивал из собственных средств.

Судьба наследства

К сожалению, судьба колоссального наследства Гитлера до конца не известна. Большая его часть канула в Лету. В швейцарском банке удалось обнаружить лишь сумму, эквивалентную 330 миллионам американских долларов. Помимо этого, в издательстве «Франц Эхер» на сохранении лежали примерно 7 млн марок, заработанных на Mein Kampf. Огромную ценность представляли произведения искусства, находящиеся в коллекции Гитлера, среди них только живописных полотен было около 8 тысяч.

После окончания войны значительная часть коллекции фюрера была отдана в музеи, некоторые произведения из нее возвратились к законным владельцам. Что касается швейцарского счета фюрера, то по решению суда деньги были изъяты в пользу Германии.

В октябре 1959 года сестра Адольфа Гитлера Паула, а также двое детей еще одной сестры, покойной Ангелы, были признаны его законными наследниками. Однако вопрос с выплатами затягивался. Все дело в том, что в завещании, составленным Гитлером в 1938 году, было сказано: «Все свое имущество я оставляю партии. Если ее не будет, то государству». По поводу наследников там говорилось следующее: «Прошу обеспечить скромную простую жизнь моей сестре, другим родственникам и верным соратникам».

Тем не менее в 1960 году Мюнхенский суд присудил Пауле две трети территории бывшей резиденции Гитлера Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») в Баварских Альпах, еще одна треть отошла другим родственникам. Позднее «Орлиное гнездо» перешло в руки немецких властей, ныне там размещается музей.

Но это лишь малая часть возможного состояния главы Третьего рейха. Не исключено, что все, чем владел Гитлер, в итоге досталось Германии. И только по известным немецкому руководству причинам общая сумма состояния Гитлера — его наследство в денежном эквиваленте — не разглашается.