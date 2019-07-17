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Познер исключил превращение русского в американца 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер заявил, что россиянин после переезда в США, по его мнению, не сможет стать американцем, и наоборот. Как сообщается в блоге журналиста, он ответил на вопрос во время одной из своих встреч.
«Могу сказать только одно — вы всегда будете иностранцем. Имейте это в виду. Как бы вы ни выучили английский язык, какие у вас успехи — вы никогда американцем не будете», — подчеркнул Познер.
По словам ведущего, уезжать из страны стоит только тогда, когда больше не можешь там жить. «Потому что если я вырос здесь — это моя страна, мой язык, здесь мои близкие. Все мое», — отметил Познер. Однако журналист заметил, что уезжать за лучшей жизнью — это несколько иной подход.
Он добавил, что точно так же можно сказать и об американце, который приедет в Россию — «он никогда не будет русским». «Это нужно просто априори понимать», — заключил ведущий.
Ранее Познер перечислил вещи, которые удручают его в России. В том числе он назвал апатию, лень, отсутствие у россиян гражданственности и чувства, что они сами ответственны за страну.
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Люди , Владимир Познер
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