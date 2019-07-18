Как живут дети и жена Михаила Горшенева после его смерти

Знаменитый музыкант, певец и лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев ушел из жизни в ночь с 18 на 19 июля 2013 года. Ему было всего 39 лет.

Эта утрата стала невосполнимой как для семьи артиста, так и для поклонников его творчества. Песни "Короля и Шута" до сих пор стоят в ротации самых известных радиостанций, их любят и помнят люди самых разных поколений.

Wikipedia

Михаил Горшенев был титаном российского панк-рока. Свой творческий путь он начал еще будучи старшеклассником, его первая группа называлась "Контора". Особого успеха композиции не имели, но чуть позже, в 1990 году, все поменялось.

В группе произошло пополнение — к команде присоединился Андрей Князев , второй вокалист и автор большинства текстов песен. Тогда же было решено сменить название. Так и появилась группа "Король и Шут".

Образ дебошира-анархиста Горшка, так хорошо известный поклонникам творчества группы, увы, был не только сценическим. Таким же Михаил был и в жизни: артист любил веселье, вел разгульный образ жизни, много выпивал и употреблял наркотики.

Это сильно сказалось на здоровье знаменитого музыканта. За свою недолгую жизнь Горешенев пережил 8 клинических смертей, и никто не мог заставить его изменить свое отношение к алкоголю и наркотикам. Никто, кроме Ольги.

Девушка не была поклонницей творчества группы, но подошла взять автограф для брата. Горшенев покорил тогда девушку своей харизмой и они отправились на вечернюю прогулку. Так началась их история любви.

Ольга помогла Михаилу побороть свою зависимость, знаменитый панк ушел, что называется, "в завязку". И в 2005 году пара сыграла "трезвую" свадьбу на теплоходе.

Ольга Горшенева/vk.com

В 2009 году у Ольги и Горшка родилась дочь Александра. Михаил был образцовым отцом и ради дочери был готов на все. Даже дочь Ольги от первого брака Анастасию он принял и воспитывал как родную. Горшенев кардинально поменял свое отношение к жизненным ценностям, хотел дожить до старости, нянчить внуков, жить дружной и счастливой семьей.

Личный архив

По рассказам друзей Михаила, он действительно долго держался: не употреблял и почти не пил. Но во время работы над своим мюзиклом "TODD" артист впал в депрессию. Опять начал выпивать, а затем в повседневную жизнь вновь вернулись наркотики.

В тот злополучный день, когда умер музыкант, Ольга повезла дочь Александру к родным, а когда вернулась домой, обнаружила Михаила уже мертвым.

Врачи заключили, что Горшенев скончался вследствие острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне пагубных привычек музыканта.

После кончины Михаила, Ольга о замужестве не задумывается. Свою жизнь она полностью посвятила воспитанию детей.

Падчерице Анастасии уже исполнилось 20.

@shabotova

А родной дочери Горшка Александре исполнилось 10 лет. Девочка уже сейчас очень похожа на своего знаменитого отца.

@gorsheneva_olga

Алексадра уже успела выступить на сцене вместе с Андреем Князевым на концерте памяти Михаила Горшенева.