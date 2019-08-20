Успешный банкир за 20 лет стал бесполой рептилией

Когда 58-летнему банкиру поставили диагноз СПИД, он очень испугался за свою жизнь. Именно тогда мужчина решил кардинально поменять свою внешность, сообщает Daily Mail.

За два десятилетия Ричард Эрнандес провел более 20 процедур по изменению своего тела, общей стоимостью 75 тысяч долларов (более пяти миллионов рублей). Он удалил уши, разделил язык, вставил 18 роговых имплантов и сделал операцию по кастрации.

Видео Daily Mail

«В процессе изменения я стал бесполым, поэтому предпочитаю, чтобы ко мне обращались "оно", как и к другим моим соплеменникам-змеям».

Сейчас Ричард называет себя Тиаматом. Он рассказывает, что у него было очень трудное детство, и тогда он подружился со змеями.

«В Южном Техасе водятся гремучие змеи. Мои родители отвезли меня ночью в лес и бросили. Они просто вытолкнули меня из машины. Родители бросили не только меня, но и двух из трех братьев и сестер. Им хотелось, чтобы нас нашли и бросили недалеко от фермы. где жили бабушка и дедушка по материнской линии. Мой дед постоянно оскорблял меня и избивал. Все потому, что дедушка ненавидел моего отца. А меня назвали так же, как и его».

Еще в одиннадцать лет Тиамат понял, что он предпочитает мужчин. Из-за этого над ним постоянно издевались и били, поэтому парню пришлось на время забыть, что он мечтает стать девочкой. В 1979 году, когда Тиамат закончил школу, он сбежал из маленького городка Бруни и переехал в Хьюстон, где устроился на работу.

Видео Daily Mail

«За пятнадцать лет я добился многого: стал вице-президентом и менеджером по работе с клиентами в корпоративном банковском подразделении».

В 1997 году Тиамату поставили диагноз ВИЧ, а чуть позже и СПИД. На тот момент эта болезнь считалась приговором, и банкир решил поменять свое тело в первый раз. За 400 долларов он поставил себе пару рогов.

«Я думал, что умру и начал менять свое тело. Это было гонкой со временем».

На данный момент Тиамат не является переносчиком болезни. Свое новое имя он выбрал в честь месопотамской богини, которая является символом хаоса изначального творения.

«Я называю себя рептилоидом: наполовину человек, наполовину рептилия. Вместе со своими соплеменниками мы стали трансвидовыми рептилиями».

За два десятилетия Тиамат поставил себе восемнадцать роговых имплантов, удалил оба уха, изменил форму носа, чтобы быть похожим на Волан-Де-Морта, удалил почти все зубы, оставив только шесть и заострив их. Белки обоих глаз были окрашены в зеленый цвет, а язык раздвоен, как у змеи.

Видео Daily Mail

«Это моя цель. Я хочу, чтобы, глядя на меня, люди не боялись менять себя, чтобы каждый отличался друг от друга. Мои изменения еще далеки от завершения, я планирую приукрасить радужные чешуйки, покрасить глазные яблоки в фиолетовый цвет и поставить еще больше роговых имплантов. Но главной целью все-таки является удаление мистера Боджангла — моего полового органа».

Тиамат планирует завершить трансформацию к 2025 году.

«Люди думают, что трансформированные люди являются неудачниками или тупицами. В прошлой жизни я был вице-президентом крупнейшего финансового института страны. Мы такие же умные, добрые, любящие и хорошие, как и все остальные. То, что я удалил себе уши — не означает, что я просто бестолковый идиот».