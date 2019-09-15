Что рассказал мужчина, которого проглотил бегемот

Бегемот считается одним из самых опасных животных в мире. Даже встреча со львом оставляет человеку гораздо больше шансов на выживание.

Пол Темплер владеет небольшой туристической фирмой в Зимбабве и организует для путешественников сплавы на лодках и каяках по реке Замбези. Их очередной поход подходил к концу, как вдруг лодку, которой управлял его помощник Эванс резко подбросило вверх. Это был бегемот.

Пол закричал туристам, чтобы они изо всех сил плыли к камням, а сам бросился на помощь Эвансу. Он уже почти добрался до товарища, но в ту же секунду его потащило ко дну. Как потом рассказал Пол, ему казалось, что он попал в скользкую ловушку, вокруг стоял запах тухлых яиц. Он нащупал щетину на пасти бегемота и зацепился за нее, бегемот его выплюнул. Пол почти добрался до Эванса, но затем бегемот его снова схватил.

@PaulTempler.Speaker.Author.Coach

В какой-то момент Пол уже смирился с судьбой, но бегемот внезапно потерял к нему к интерес. Ему помогли выбраться на берег и быстро доставили к медикам. Он был почти без сознания, но слышал, как врачи решали, что с ним делать. У него серьезно пострадали ноги и рука, было множество ран на теле. Руку пришлось ампутировать. А вот Эванса нашли лишь два дня спустя ниже по течению от места трагедии. Помочь ему уже было нельзя.

Затем Пол вернулся к работе, а сейчас он живет в США с женой и тремя детьми, он написал книгу "What's Left of Me" (если переводить буквально — "То, что от меня осталось") и иногда выступает с лекциями.