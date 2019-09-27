Как погиб самый юный летчик Второй мировой

Самым молодым летчиком Второй мировой войны официально признан Аркадий Каманин, совершивший свой первый полет летом 1943 года в возрасте четырнадцати лет.

Отец Аркаши был пилотом, поэтому мальчик с самых ранних лет знал о самолетах практически все. В 1942 году Николая Каманина назначили командиром авиационной дивизии, его жена и сын отправились на передовую вместе с ним.

Аркадий настолько хорошо разбирался в самолетах, что отец назначил его, четырнадцатилетнего паренька, механиком на аэродроме. Летчики любили смышленого подростка и иногда брали его с собой в полеты. Поскольку самолет, на котором «катали» подростка имел двойное управление, ему разрешали управлять крылатой машиной самостоятельно, правда, под руководством опытного пилота.

Мальчик быстро овладел всеми навыками управления самолетом и мечтал о самостоятельных полетах. Вскоре один из майоров обратился к Николаю Каманину с просьбой от всех летчиков, находящихся под его командованием, разрешить Аркадию осуществить его мечту. Каманин-старший лично проверил навыки сына и, убедившись, что тот легко справляется с управлением самолета, разрешение на самостоятельные вылеты дал.

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Через три месяца Аркадий на отлично сдал экзамены и был зачислен летчиком в эскадрилью. На тот момент Каманин-младший, которому было лишь неполных пятнадцать лет, уже имел звание старшего сержанта.

Задачей юного летчика была доставка документов в штаб армии, а вскоре он получил и первую боевую награду. К окончанию войны на счету Аркадия Каманина было более 650 самостоятельных вылетов.

Молодой летчик прошел всю войну и после тоже решил остаться в авиации. Акрадий поступил на подготовительное отделение в академию, где готовили пилотов, но продолжить карьеру летчика Каманину было не суждено.

В апреле 1947 года Аркадий вернулся домой с занятий, плохо себя чувствуя. Врачи, диагностировавшие у юноши менингит, спасти его не сумели. На следующий день Аркадий Каманин скончался, ему было всего 19 лет.