6 редких фактов о Пушкине

Александр Сергеевич Пушкин — самый известный русский поэт. Нет такого человека в нашей стране, который бы не слышал или не читал его стихов. Есть ли что-то, способное удивить даже знатоков великого поэта?

Кюхельбекер хотел утопиться из-за Пушкина. В бытность лицейской учебы там выпускался рукописный журнал "Лицейский мудрец". Молодой Александр публиковал там свои стихи. Однажды он написал такие строки: "Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб я уснул скорее". Кюхельбекер страшно обиделся и побежал топиться в пруду. К счастью, ему успели помочь и предотвратить трагедию. Позже в том же журнале была нарисована карикатура: Кюхельбекер топится, а его длинный нос торчит из пруда.

С Кюхельбекером, лицейским приятелем Пушкина, связано много веселых историй. Молодой Александр никогда не скупился на остроты, доставалось и его друзьям. Однажды, после очередной шутки, Вильгельм не выдержал и вызвал Пушкина на дуэль. Она даже состоялась, правда вместо патронов была клюква.

Уже смертельно раненный поэт обменивался записками с Императором Николаем I. Передавал, конечно, не сам. Почтальонами служили В. А. Жуковский, который воспитывал наследника престола Александра Николаевича и Н. Ф. Арендт, императорский лейб-медик, врач Пушкина. В своих записках Александр Сергеевич просил прощения за дуэль, которая была запрещена законом: "жду царского слова, чтобы умереть спокойно".

Николай I отвечал ему следующее: "Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки".

Британская энциклопедия редакции 1961 года назвала " Евгения Онегина " первым русским романом. Также считается, что именно Пушкин сделал русский язык пригодным для художественной литературы.

Внучка Пушкина вышла замуж за внучатого племянника Гоголя.

У Пушкина было много карточных долгов. Но порою ему хватало одной ночи, чтобы отработать их все сразу. Он мог быстро создавать свои произведения.