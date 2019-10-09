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Неподготовленный человек испытал космический тренажер 

Рамблер 4 часа назад
Александр Колтовой решил почувствовать себя космонавтом и пройти тренировку на тренажере "Центрифуга". Тест пришлось остановить. Что чувствовал Александр после завершения тренировки смотрите в этом ролике.
Видео взято с YouTube-канала "Наука 2.0", рубрика "На пределе".
"На пределе" — экстремальное научно-популярное шоу. Пределы могут быть физическими, психологическими и даже этическими. Любопытные темы программы сопряжены с захватывающими съемками, в которых ведущему нередко приходится рисковать здоровьем и даже жизнью. При подготовке экспериментов авторы привлекают экспертов в разных научных областях: пиротехников, каскадеров и даже спасателей. Это позволяет многосторонне исследовать каждую проблему и получать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
Люди , Видео
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