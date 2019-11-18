Почему некоторые люди моют пол красной тряпкой

У каждого человека свое мировоззрение. У всех нас разные интересы, цели, жизненные принципы и так далее. Есть люди, которые свято верят в приметы. А у кого-то все эти суеверия вызывают лишь улыбку на лице. Так вот моя свекровь из тех, кто относится к приметам с большим уважением. Например, если она моет пол, то исключительно красной тряпкой.

Согласно старинному поверью, красная половая тряпка — залог материального достатка и семейного благополучия в доме.

Мое отношение к приметам

Сама я не особо суеверный человек. Чтобы вы понимали, я приведу простой пример. Когда вижу черную кошку, которая собирается перейти мне дорогу, меня совершенно не смущает ее окрас. Я умиленно смотрю на нее и говорю: «Проходи, красавица».

В общем, и ко всем остальным приметам отношение у меня примерно такое же. Ну нет у меня доверия ко всем этим чудодейственным лайфхакам, помогающим озолотиться. При виде красной половой тряпки я сразу думаю о ее практичных свойствах.

На тряпке красного цвета очень хорошо виден объем пыли и другого мелкого мусора. Поэтому во время мытья тряпки можно легко оценить, насколько грязным был пол. Вполне может оказаться, что протереть половое покрытие 1-2 раза будет недостаточно. Если это так, то красная тряпка нам обязательно об этом просигнализирует.

А еще тряпка красного цвета сразу же бросается в глаза — долго ее искать не придется. Такую тряпочку трудно перепутать с чем-то другим, поэтому она всегда будет применяться исключительно по назначению. И да, с таким же успехом, тряпка может быть зеленого или желтого цвета. Да, в принципе, любого цвета, лишь бы он был ярким и заметным.

Как я совет от свекрови проверила

Моя половая тряпка уже изрядно износилась, и я подыскивала ей замену. В хозяйственный магазин, который располагается прямо у меня под домом, завезли тряпки из микрофибры разных цветов. Красные там тоже были.

Я вспомнила свою свекровь и решила приобрести красную тряпку. Как бы смешно и невероятно это не звучало, но по пути домой я нашла 100 рублей. Прямо возле магазина. Наверное, кто-то мимо кармана положил.

Видимо, эта тряпка уже начала притягивать деньги. Теперь буду мыть полы исключительно ей.