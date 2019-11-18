Загадка смерти Гоголя: летаргический сон — миф или реальность

Николай Васильевич Гоголь погиб по загадочной причине 4 марта 1852 года, 6 марта он был захоронен на кладбище Даниловского монастыря. До сих пор смерть Гоголя является одной из самых обсуждаемых тем для литературоведов. Согласно завещанию, памятник на могиле Гоголя не ставили, на его месте установили надгробный камень, символизирующий Голгофу, а на нем — простой деревянный крест.

Однако спустя 79 лет было принято решение извлечь тело Гоголя из могилы и переместить на Новодевичье кладбище, так как Даниловский монастырь в советское время был преобразован в колонию для малолетних преступников, а некрополь подлежал ликвидации. На перезахоронении присутствовало литературное сообщество, в том числе и писатель Лидин, который и пустил множество слухов о таинственной гибели русского классика.

Известно, что тело Гоголя было обнаружено в неестественном положении: голова лежала не ровно, а была наклонена вбок, обивка же гроба оказалась изодранной, словно ее разрывали когтями. Эти слухи и создали устоявшуюся теорию об ужасной смерти классика, очнувшегося в гробу от летаргического сна и погибшего в попытках оттуда выбраться.

Одна из самых популярных теорий — летаргический сон. Этот слух оказался настолько живучим, что до сих пор многие в него верят. В первую очередь рождению этой таинственной истории себе обязан сам Гоголь. Дело в том, что автор действительно страдал от сомнамбулических состояний и часто на несколько дней впадал в кому. Писатель сильно боялся быть похороненным заживо, поэтому в своем завещании писал:

«Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…».

Как было упомянуто выше, причиной распространения слухов о трагической смерти Гоголя стал писатель Лидин. На самом деле во время извлечения гроба из могилы, которое проходило в тайне, присутствовало не более двух десятков человек, об этом свидетельствуют записки доцента медакадемии Михаила Давидова. Единственным источником, как тот утверждает, просочившейся информации мог оказаться только писатель Лидин, рассказавший ее слушателям Литературного института им. А. М. Горького, а затем и закрепивший на бумаге свои приукрашенные впечатления.

Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» приводят два основных аргумента, полностью опровергнувших теорию о летаргическом сне.

Посмертная маска

В 1852 году перед самым захоронением скульптор Н. Рамазанов должен был снять посмертную маску со знаменитого писателя. Если верить в летаргический сон, то скульптору пришлось снимать маску с живого человека. Сам Рамазанов утверждает, что перед нанесением маски несколько раз проверил наличие признаков жизни и приступил к делу только после того, как убедился, что на лице покойного были видны явные посмертные изменения и начало процесса разложения тканей. Мастер рассказывал:

«Я не вдруг решился снять маску, но приготовленный гроб… наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указавшего на следы разрушения, поспешить…».

Влияние времени

Известно, что разложение тела в могиле происходит достаточно быстро, для исчезновения кожных тканей хватит всего нескольких лет, после чего остается лишь костная ткань, причем обнаруженные кости уже не имеют тесных соединений друг с другом. То же самое произошло и с самой оболочкой, в которую был помещен писатель. В течение 79 лет в сырой земле и доски, и мягкая обивка могли попросту сгнить и начать разлагаться. Так что факт повреждения гроба ногтями установить просто невозможно.