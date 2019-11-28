Ольга фон Штейн: «наследница» Соньки Золотой Ручки

Ольга фон Штейн: криминальная «наследница» Соньки Золотой Ручки

Ее считают одной из величайших авантюристок рубежа XIX-XX веков. Красавицу, обладавшую редким криминальным талантом, называли последовательницей знаменитой Соньки Золотой Ручки. Почему девушка из состоятельной семьи встала на путь преступлений, рассказывает «Рамблер».

Ольга фон Штейн (в девичестве Сегалович) родилась в семье вполне обеспеченной: отец ее был известным ювелиром. С детских лет Ольга привыкла жить в роскоши, не зная лишений. Продолжала она сорить деньгами и выйдя замуж за друга отца, который был старше нее на 34 года. Супруга такое положение дел не устраивало, в итоге пара развелась.

Но Ольга горевала недолго: вскоре после развода девушка вновь вышла замуж. На этот раз избранником девушки стал генерал фон Штейн, не слишком богатый, но имеющий весьма влиятельных знакомых. Именно этот факт и дал возможность Ольге начать свои первые аферы.

Поначалу генеральша просто просила в долг деньги у знакомых, изначально не предполагая их возвращать. А позже придумала новую схему: нанимала управляющих, якобы на золотые прииски и брала у них весьма солидный денежный залог, после чего прекращала с «соискателями» всяческое общение. В полицию обманутые Ольгой люди не обращались: боялись влиятельных знакомых фон Штейн, да и доказательств того, что они передавали ей деньги, у них не было.

Дальше — больше. Ольга придумала новую Аферу. На этот раз она жаловалась своим знакомым на то, что ее скончавшаяся тетушка оставила ей наследство, но вот денег, чтобы оформить его, у бедняги нет. Сочувствующие приятели давали Ольге в долг солидные суммы денег, тем более что она показывала телеграмму с информацией о наследстве. Правда, знакомые фон Штейн не подозревали, что телеграмму подделала она сама.

Но не все оказались наивными. Один из чиновников сумел определить, что телеграмма фальшивая. Ольга попала под следствие, но из Дома предварительного заключения сумела уехать домой, сказавшись больной.

Под домашним арестом фон Штейн находилась недолго: один из депутатов Госдумы симпатизировал ей и нашел способ помочь мошеннице покинуть страну.

Правда, за границей Ольга пробыла не слишком долго: Ольга отправила в Россию письмо, в котором просила, чтобы ей перевели деньги. Оно и выдало аферистку, указав на то, что скрывается она в Нью-Йорке. После дипломатических переговоров Ольгу арестовали и выслали из США на родину.

Ольгу обвиняли в 17 крупных аферах, адвокаты не хотели иметь с нею дела. Но в итоге с трудом нанятый защитник сумел сделать так, что с мошенницы сняли большую часть обвинений: фон Штейн получила лишь 1 год и 4 месяца лишения свободы.

Муж Ольги, генерал фон Штейн, к тому времени скончался, и мошенница вышла замуж за барона фон-дер Остен-Сакена. Правда, брак был фиктивным: барону были нужны деньги, а аферистка обещала ему помочь. Стоит ли говорить, что в итоге барон остался без средств к существованию, а вот Ольга получила дворянский титул.

Останавливаться на достигнутом Ольга не собиралась: она продолжала придумывать и проворачивать все новые и новые аферы. И даже второй арест и лишение свободы ее не остановили.

После революции Ольга фон Штейн (известная уже под псевдонимом Софья Бек) вышла на свободу и придумала новый обман. Люди терпели лишения, кругом была разруха, аферистка же предлагала обеспечить несчастных всеми необходимыми продуктами. Не просто так, разумеется, а в обмен на драгоценности. Разумеется, обещанных продуктов никто так никогда и не увидел.

Зато Ольга вновь превратилась в светскую львицу, стала роскошно жить, элегантно одеваться. Тут бы ей и успокоиться, но она продолжила свою аферу и в 1920 году попалась и была приговорена к бессрочным исправительным работам и отправлена в Кострому.

Там аферистке удалось очаровать начальника колонии по фамилии Кротов, который сумел устроить так, чтобы Ольгу досрочно освободили. После этого он уволился, отправился за своей возлюбленной в Москву и стал ее подельником в аферах.

В столице парочка под видом сотрудников уголовного розыска по подложным документам взимала деньги у доверчивых людей, а затем подельники разместили в газетах объявление об открывшейся фирме, которая якобы занималась отправкой в провинции по предоплате любой товар. Дело приносило отличный доход, обеспечив аферистам безбедную жизнь.

Но в 1923 году сотрудники правоохранительных органов вышли на след мошенников. Автомобиль, в котором ехали Ольга и Кротов угодил в засаду. Завязалась перестрелка, в которой Кротов был убит. Ольга же, заливаясь слезами. сообщила полиции, что это он заставил ее участвовать в махинациях, угрожая и избивая ее. «Жертве» дали всего год условного срока.

О дальнейшей судьбе одной из величайших аферисток того времени известно мало. Кто-то говорил, что она нищенствовала и торговала капустой на рынке, другие утверждали, что Ольге фон Штейн удалось покинуть страну и безбедно жить за границей.