Кэлдэрары: как живут самые необычные цыгане в мире

Не все цыгане одинаковы. Их общины разбросаны на огромном пространстве, и жизнь в них тоже течет очень разнообразная. Среди них есть народность (этническая группа) кэлдэрары, которая совсем не похожа на устоявшийся в массовой культуре образ конокрадов и мошенников.

Кэлдэрары — это не кочевые цыгане. На протяжении всей истории они имели стабильное ремесло и стремились закрепиться на территории, основать стабильное общество. Кэлдэрары презирают гадалок, воров и попрошаек, из-за которых о цыганах пошла дурная слава.

От имени ремесла

В России и на Украине кэлдэрары называют себя котлярами. Название пошло от рода деятельности, которым они занимались почти весь XIX век. Это обработка металлов, лужение и пайка металлических изделий, в основном котлов.

Этническая группа сформировались на территории Румынии и расселилась во многих странах восточной Европы и в России. Кэлдэрары есть даже в обеих Америках.

По поводу происхождения цыган как таковых историки до сих пор не пришли к единому мнению. Современные изыскания базируются на гипотезе немецкого ученого Грельмана, который еще в конце XVIII века назвал родиной цыган Индию. О том, какая именно народность этой многонациональной страны решила кочевать в сторону Европы, споры не утихают и по сей день.

По одной из гипотез, цыгане — потомки индийской касты «дом». Эта каста и сегодня есть в Индии, ее члены занимаются кузнечным ремеслом, пением и танцами. Особенно охотно цыгане селились в многонациональной Румынии, где поначалу к ним относились весьма толерантно. Но постепенно политика румынских князей менялась, и уже в четырнадцатом цыгане оказались в рабском положении.

Именно в Румынии сформировались профессиональные сословия цыган:

— кэлдэрары (медных дел мастера);

— лэутары (музыканты);

— бояши или лингурары (ложечники);

— урсары (занимались дрессировкой медведей);

— фьерары (кузнецы и «подковари»).

Кэлдэрар, как и другие цыганские народности, притесняли на протяжении всей истории. Выделявшиеся смуглой кожей, сохраняющие национальный колорит и обычаи, они становились объектом ненависти всякий раз, когда наступали трудные времена. Цыганам приписывали колдовство, язычество, заговоры и другие грехи. Их сгоняли с насиженного места и вынуждали кочевать дальше. В результате многие группы действительно начинали заниматься мелким криминалом, главным образом для выживания.

Впрочем, были и светлые времена. В 1432 году король Венгрии Сигизмунд Люксембург освободил от налогов цыган (в том числе кэлдэрар), занимающихся обработкой металлов. В этом был чисто практический смысл, ведь они делали пушечные ядра, мечи, доспехи и конскую сбрую, столь необходимые в постоянных войнах. Когда Балканы были завоеваны мусульманами, многие ремесленники осталась, поскольку их труд был востребованным в пограничной зоне.

Котлярами кэлдэрары стали уже в России. Они не бросали своих традиционных занятий вплоть до революция 1917, успев к этому времени выбиться в люди. Котляры никогда не были маргиналами, но часто страдали из-за стереотипов, которые появились из-за криминальных занятий соплеменников. Впрочем, однажды такое родство даже выручило.

Революция ударила по наиболее состоятельной и образованной части котляров. Зажиточные цыганские семьи нередко бросали свое имущество и уходили в кочевье, так как кочевых цыган во время Гражданской войны не трогал почти никто.

Советский период также был отмечен гонениями всех цыган, в том числе и котляров. При этом они умудрились не раствориться и сохранить национальную идентичность. Они и сейчас продолжают жить традициями своих предков.

Посетив одну из общин котляров в Тверской области, журналист Елена Шерова в репортаже «Ромалы с продолжением» говорит так: «Сейчас цыгане находятся в бедственном положении. Денег не хватает катастрофически, но хуже всего, что практически нет работы. Если при Советском Союзе цыгане были заняты в колхозах и совхозах, то сейчас работы носят, скорее, временный характер. Они и сейчас занимаются тем, что умеют: строительством и производством металлоконструкций. Но при условии, что мужчина единственный добытчик в семье, а семьи большие — по 10-12 человек, денег, естественно, нужно немало. К тому же работать на предприятия цыган берут очень неохотно».