Николая Дроздова назначили «крестным»-хранителем дальневосточного леопарда

Известный телеведущий Николай Дроздов получил особый сертификат, подтверждающий, что он является хранителем дальневосточного леопарда. Почетный документ вместе со снимком лапы животного Дроздову вручили руководители приморского нацпарка «Земля леопарда».

Так, телеведущий стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M, которого он уже назвал Байкалом.

Как отмечают в организации, ученый-зоолог фактически стал "крестным" животного и теперь будет следить за его жизнью и участвовать в различных благотворительных и природоохранных мероприятиях.