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Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Когда Ельцин впервые попытался развалить СССР
Фото: РИА Новости
Первый президент России Борис Ельцин предпринял первую попытку ликвидировать СССР весной 1991 года. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил в интервью «Комсомольской правде» бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин.
По его словам, Ельцин выступил с таким предложением в перерыве одного из официальных совещаний, которое проходило в Москве. Однако ни Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахской ССР, ни председатель Верховного совета БССР Николай Дементей идею политика не поддержали.
«Поколебавшись, их поддержал [председатель Верховного совета УССР Леонид] Кравчук! И Ельцин сделал финт ушами — ой, я пошутил. Но за одну ту попытку его надо было арестовывать», — описал подробности Бабурин.
Он добавил, что президент СССР Михаил Горбачев знал о состоявшемся разговоре, однако никаких мер не принял.
«Если не знал в тот момент, когда это происходило, то узнал очень вскоре… Но факт в том, что он приходил на помощь Ельцину всегда, когда тот оказывался на грани катастрофы», — пояснил Бабурин.
8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.
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Комментарии 2 
Теги:
Люди , Другое , Станислав Шушкевич , Михаил Горбачев , Леонид Кравчук , Нурсултан Назарбаев , Борис Ельцин , Сергей Бабурин , Комсомольская правда
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