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Что такое кэтпейнтинг, и зачем хозяева разрисовывают своих питомцев 

SM News и ещё 2 1 час назад
Зачем хозяева разрисовывают своих питомцев
Фото: SM News
О том, что своего питомца можно разрисовывать как вам захочется, вышла целая книга. И вышла она аж в 1994 году. Издание было полно иллюстраций с котами, которые разрисованы во все цвета радуги, буквально живые пушистые холсты.
Авторами книги являлись художница и писатель, на них обрушился невероятный шквал критики, среди владельцев котов и кошечек. Сами авторы говорили, что животным даже нравится, когда их разукрашивают, к тому же, краски безопасные.
Но позже они признались, что на самом деле в книге использовался фотошоп, но некоторых людей было уже не остановить. Они действительно красили своих питомцев, ведь приняли кэтпейнтинг за чистую монету.
Позже вся шумиха поутихла, все забыли о существовании такого специфического развлечения. Но не так давно, кто-то снова заговорил о кэтпейнтинге. Тех, кто посчитал, что это настоящее искусство оказалось гораздо больше. Люди стали выкладывать фото своих животных в сеть, чем вызывали много негатива.
Сейчас коты-раскраски популярны среди обеспеченных людей, так как это эксцентричное развлечение оказалось весьма дорогостоящим. Существуют команды специалистов, которые приезжают на дом и разукрашивают котов по желанию клиента.
Хочется надеяться, что это веяние снова утратит свою популярность, на этот раз навсегда.
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