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Зарубежные музеи, которые теперь можно посетить, не покидая диван

Анастасия Иванова
1 час назад
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 ваша гостиная стала идеальным местом, чтобы увидеть самые известные музеи мира. «Рамблер» расскажет, какие музеи стоит посетить онлайн во время карантина.
Зарубежные музеи, которые можно посетить онлайн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лувр (Париж)

Один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира. Ежегодно Лувр собирает миллионы посетителей (в 2018 году число посетителей превысило 10 миллионов), и теперь вы можете стать одним из них. Рекомендуем уделить внимание таким шедеврам, как Мона Лиза, Венера Милосская и Ника Самофракийская.

Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

Четвертый по посещаемости художественный музей расположен в Нью-Йорке. В нем расположено пять отделов, среди которых самый популярный — институт костюма. Он известен своей ежегодной церемонией Met Gala, которая организована для сбора средств в пользу музея.

Третьяковская галерея (Москва)

Теперь пройтись по залам с любимыми полотнами из коллекции Павла Третьякова можно в любое время дня и ночи. На сегодняшний день коллекция «Третьяковки» насчитывает порядка ста тысяч экспонатов.

Эрмитаж (Петербург)

Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире. Он включает в себя шесть связанных между собой зданий — Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.
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Люди,Впечатления,Павел Третьяков,Эрмитаж
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