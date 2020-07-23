Зарубежные музеи, которые можно посетить онлайн

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 ваша гостиная стала идеальным местом, чтобы увидеть самые известные музеи мира. «Рамблер» расскажет, какие музеи стоит посетить онлайн во время карантина.
Лувр (Париж)
Один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира. Ежегодно Лувр собирает миллионы посетителей (в 2018 году число посетителей превысило 10 миллионов), и теперь вы можете стать одним из них. Рекомендуем уделить внимание таким шедеврам, как Мона Лиза, Венера Милосская и Ника Самофракийская.
Метрополитен-музей (Нью-Йорк)
Четвертый по посещаемости художественный музей расположен в Нью-Йорке. В нем расположено пять отделов, среди которых самый популярный — институт костюма. Он известен своей ежегодной церемонией Met Gala, которая организована для сбора средств в пользу музея.
Третьяковская галерея (Москва)
Теперь пройтись по залам с любимыми полотнами из коллекции Павла Третьякова
можно в любое время дня и ночи. На сегодняшний день коллекция «Третьяковки» насчитывает порядка ста тысяч экспонатов.
Эрмитаж (Петербург)
Эрмитаж
— второй по величине художественный музей в мире. Он включает в себя шесть связанных между собой зданий — Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.